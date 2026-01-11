Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan bir vahşet, aylar süren soruşturma ve yargılama sürecinin ardından netlik kazandı.

DOKTORLARIN ŞÜPHESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın merkezindeki isim olan China Arnold, erkek arkadaşı Terrell Talley ile birlikte Dayton'da yaşamını sürdürüyordu. Savcılık dosyasına yansıyan bilgilere göre ikili arasında, yeni doğan bebeğin babalığına ilişkin hararetli bir tartışma yaşandı.

China Arnold

Bu tartışmanın yaşandığı günün akşamında 25 yaşındaki Arnold, dört haftalık kızı Paris'i hastaneye götürdüğünde ise sağlık görevlileri bebeğin durumunun normal olmadığını fark etti. Rahatsızlanan Paris hayatını kaybederken, ilk muayeneler ölüm nedeninin sıradan bir sağlık problemi olmadığını gösterdi. Bunun üzerine olay polis ekiplerine bildirildi ve adli süreç başlatıldı.

DÖRT HAFTALIK BEBEĞİNİ MİKRODALGADA ÖLDÜRDÜ

Daily Mirror'da yer alan habere göre, polisin evde yaptığı incelemelerde mutfakta bulunan mikrodalga fırın dikkat çekti. Cihaz üzerinde ve içinde yapılan analizlerde bebeğe ait biyolojik bulgular tespit edildi. Savcılık, Arnold'ın bebeği bu fırının içine koyarak cihazı çalıştırdığı yönünde güçlü delillere ulaştı. Adli tıp uzmanlarının hazırladığı raporda, Paris'in mikrodalga fırının içinde iki dakikadan uzun süre çok yüksek ısıya maruz kaldığı ve bu nedenle yaşamını yitirdiği belirtildi.

CEZAEVİ ARKADAŞININ İTİRAFI DA DOSYAYA GİRDİ

Bu rapor, davanın en kritik belgelerinden biri olurken yargılama sürecinden tutuklanan Arnold'ın cezaevindeki hücre arkadaşı da ifade verdi. Tanık, Arnold'ın kendisine, erkek arkadaşının başka biriyle ilişkisinin ortaya çıkmasından korktuğu için bebeğini öldürdüğünü söylediğini aktardı.

CEZASI BELLİ OLDU

Toplanan deliller, uzman raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda mahkeme ve jüri, China Arnold'ı şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti.