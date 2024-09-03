Doğu Kongo'da maymun çiçeği salgını ciddi boyutlara ulaştı! Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti

Doğu Kongo'da, özellikle Kavumu kasabasında, mpox (maymun çiçeği) salgını ciddi boyutlara ulaştı. Hastaneler, artan hasta sayısı ve yetersiz kaynaklar nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Hastalar, sert toprak zemin üzerindeki ince şiltelerde tedavi görmeye çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, bu salgını küresel halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti. Yeni ortaya çıkan Clade 1b suşunun, önceki Clade 2'den daha tehlikeli olduğu düşünülüyor. Ağustos ayı sonuna kadar Kongo'da 19.710 şüpheli vaka rapor edildi, bunların 5.041'i doğrulandı ve 655'i ölümcül seyretti.

Hastanelerde ilaç ve yer sıkıntısı had safhada. Kavumu Hastanesi'nde son üç ayda 900 hasta kabul edildi. Başhekim Musole Mulamba Muva, her gün ilaç sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor. Hastanede 135 hasta, üç büyük plastik çadırda kalabalık koşullarda tedavi görüyor.

Bulaşma riskini azaltmak için hasta yakınlarının ziyaretleri yasaklandı, bu da hastaların yiyecek ve bakım sorunlarına yol açıyor. Anneler, çaresizlik içinde ev yapımı tedaviler deniyorlar.

Mpox, grip benzeri belirtilere ve ağrılı cilt lezyonlarına neden oluyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler risk altında. Özel bir tedavisi olmasa da, semptomları hafifletmek için çeşitli yöntemler kullanılıyor.

Yetkililer, salgınla mücadele için aşıların yakında ülkeye ulaşmasını bekliyor. Ancak, sağlık sistemi üzerindeki baskı ve kaynak yetersizliği, durumun ciddiyetini korumaya devam ediyor.