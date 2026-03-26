Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

İLK 11'LER

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet:

bu 11 sizlere ömür. birdahaki dünya kupasına inşallah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

