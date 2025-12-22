Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Şam'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan, Suriye'de mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında düzenledi. SDG'ye bir kez daha Suriye ordusuna entegre olma çağrısı yapan Fidan, "SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrini değerlendirmek üzere bugün Şam'a gitti. Kritik ziyaret, Türkiye'nin terör örgütü SDG/YPG'ye Suriye ordusuna entegrasyon için tanıdığı sürenin dolmasına günler kala gerçekleşti.Heyet, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

SDG'YE ÇAĞRI YAPTI

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, SDG'ye bir kez daha Suriye'ye entegrasyon çağrısı yaptı.

"SDG'NİN ENTEGRASYONU HERKESİN LEHİNE OLACAK"

Bakan Fidan toplantıda "Türkiye olarak Suriye'nin istikrarına önem veriyoruz. Bunun için bütün yardımı işbirliğini göstermeye hazırız. Cumhurbaşkanımız bu konuda özellikle hassas. Diğer yandan İsrail ile Suriye arasındaki görüşmelerin sonuca ulaşmasını Türkiye olarak istiyoruz. Bu bölgenin istikrarı için Suriye'nin istikrarı için fevkalade önemli. İsrail'in yayılmacı politikalar izlemek yerine bölgedeki ülkelerle karşılıklı uzlaşıya dayanan bir anlaşmaya varması, anlayış birliği içinde olması bölgenin istikrarına ve küresel güvenliğe katkı yapacak bir husus. SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması istikrar için çok önemli. SDG'nin entegrasyonu herkesin lehine olacak şekilde gelişmeli. SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel.

"DEAŞ İLE MÜCADELEDE ŞAM KOALİSYONUN PARÇASI"

DEAŞ ile mücadelede Şam artık uluslararası koalisyonun bir parçası. Görüşmelerde Türkiye'nin Şam ve koalisyonla birlikte neler yapabileceği ve ne tür desteklerin sağlanabileceği üzerinde duruldu. İkili ilişkilerde başta ticaret, ve mülteci kardeşlerimizin onurlu bir şekilde geri dönüşü konusunu ele alma imkanımız oldu. Suriye'de tüm dünya gördü ki, gerçekten istikrarı sağlayan ve bütünlüğü güçlendirmeye çalışan bir yönetim ortaya koydu" dedi.

Abdullah Karlıdağ
