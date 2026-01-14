Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland hakkında yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın endişelerini bir dereceye kadar paylaştığını belirterek, "Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" dedi.

DANİMARKA İLE ABD ARASINDA "GRÖNLAND" GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump sık sık Grönland'ı alacaklarını belirtirken, konuyla ilgili çarpıcı bir görüşme gerçekleşti. Grönland'ın özerk olarak bağlı olduğu Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rasmussen, Trump'ın bir dereceye kadar hak verdiklerini söyledi.

"KUZEY KUTBU'NDA KESİNLİKLE YENİ GÜVENLİK DURUMU VAR"

Rasmussen, Trump'ın Grönland ile ilgili endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz. Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND'DA 10 SENEDİR ÇİN SAVAŞ GEMİSİ YOK"

Rasmussen, "Grönland, 1949 yılından beri NATO üyesidir ve 5. Madde kapsamındadır. Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi." dedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.