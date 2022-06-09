Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı - Haberler

İsveçli yetişkin film yönetmeni ve senaryo yazarı 45 yaşındaki Erika Lust, geçen sene çalışanlarına mesai saati içinde 30 dakika mastürbasyon yapma izni verdiğini söylemesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Mesai saati içinde çalışanların kendilerini tatmin ederekdaha iyi hissettiklerini ve çalışırken daha iyi performans gösterdiklerini söyleyen Lust, bu konuyla alakalı bir belgesel yayınladı.

Masturbation Conversations isimli kısa belgeselde, insanlar bu işleviyaparken neler hissettikleri konusunda konuşuyor.

Katılımcılar, tatmin olmanın haz verdiğini söylerken bazı katılımcılar ise mastürbasyon yaptıktan sonra suçluluk duygusuna kapıldıklarını söyledi.

İzleyiciler, Belgesel ile ilgili çok bilgilendirici yorumunu yaparken bazı izleyiciler ise belgesel için Lust'a teşekkür etti.

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