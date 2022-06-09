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Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Haberler.com - Dünya
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Cinsel içerikli film yönetmeni Erika Lust, setteki çalışanlarına kendilerini tatmin etmeleri için 30 dakikalık bir süre tanıdı ve çalışanlarının bu deneyimini mini belgesel haline getirerek yayınladı.

İsveçli yetişkin film yönetmeni ve senaryo yazarı 45 yaşındaki Erika Lust, geçen sene çalışanlarına mesai saati içinde 30 dakika mastürbasyon yapma izni verdiğini söylemesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Mesai saati içinde çalışanların kendilerini tatmin ederekdaha iyi hissettiklerini ve çalışırken daha iyi performans gösterdiklerini söyleyen Lust, bu konuyla alakalı bir belgesel yayınladı.

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Masturbation Conversations isimli kısa belgeselde, insanlar bu işleviyaparken neler hissettikleri konusunda konuşuyor.

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Katılımcılar, tatmin olmanın haz verdiğini söylerken bazı katılımcılar ise mastürbasyon yaptıktan sonra suçluluk duygusuna kapıldıklarını söyledi.

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

İzleyiciler, Belgesel ile ilgili çok bilgilendirici yorumunu yaparken bazı izleyiciler ise belgesel için Lust'a teşekkür etti.

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Haberler.com - Dünya

Yönetmen Cinsellik Dünya Haberler

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