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Kritik görüşme sonrası kamera karşısına geçen Erdoğan ve Miçotakis: Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Beştepe'de ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede mutabık olduklarını söyledi. Erdoğan, "FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri gündemimizdeydi. Yunanistan'la terör örgütleriyle mücadele anlayışımız giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı.

Kritik görüşme sonrası kamera karşısına geçen Erdoğan ve Miçotakis: Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Miçotakis'i Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri gündemimizdeydi. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

Kritik görüşme sonrası kamera karşısına geçen Erdoğan ve Miçotakis: Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

"HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Hamas bir terör örgütü değildir. Hamas, topraklarını koruyan bir direniş örgütüdür."

Kritik görüşme sonrası kamera karşısına geçen Erdoğan ve Miçotakis: Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başları:

"(Türkiye'yle) Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Son 10 ay boyunca 4. Türkiye ziyareti gerçekleştiriyorum. Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlı olduğumuzu gösterdik.

İsrail'in kara saldırısı ve işgali kabul edilemez. Gazze'de siviller korunmalı. Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermeyi sürdüreceğiz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan DHKP-C Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Said FARUK:

Yunanlilar harbi iyi insanlar sacma mevzuları geçip saglam ortak olabiliriz amerika şeytan olmasa...

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yanıtYanıtla
Yusuf Çakmak:

aynen kanzi denize döktük

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yanıt1
recep kaya:

imamın kayıgına bin diyosun yani

yanıt0
yanıt1
EmiDemi:

Ne acikladilar?

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0
yanıtYanıtla
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