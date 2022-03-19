CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı seçim yasası teklifini değerlendirdi: 'Cin fikir dönemi bitti, artık siyaset çalışır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKP ve MHP'nin seçim yasası değişikliği teklifinin altında "mühendislikle seçimi masa üzerinde kazanma" hesabı yattığını savunarak, "Cin fikir dönemi bitti artık, bundan sonra siyaset çalışır" dedi.

İttifak partilerinin milletvekili dağılımını yeniden düzenleyen yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinden sonra oturup tüm olasılıklar üzerinde çalışacaklarını belirten Salıcı, son yerel ve genel seçimde uyguladıkları stratejilerin başarılı olduğuna dikkat çekerek "Daha önce yapılmayan şeyleri yaparak başarılı olduk. Bugün de öyle olacak" görüşünü dile getirdi.

AKP ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine ilişkin tartışmalar sürerken, önümüzdeki seçimlerde muhalefet ittifakını genişletme ve seçimlerden de "birinci parti çıkma" hesabı yapan CHP'de de muhalefetin yeni düzenlemeden en az etkilenmesini sağlayacak senaryolar üzerine çalışılıyor.

CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı AKP ve MHP'nin 2018'de getirdiği ittifak düzenlemesinde, "muhalefete yaradığı" gerekçesiyle değişikliğe gidilmesinin anlamlı olmadığı görüşünde.

2018 seçimlerinde sadece CHP veya İYİ Parti'nin değil, AKP ve MHP'nin de artık oylar nedeniyle milletvekili çıkardığı yerler olduğuna dikkat çeken Salıcı, o dönem iktidarın "muhalefet bu ittifak işini beceremez" hesabıyla yola çıktığını, ancak yerel seçimler de dahil olmak üzere muhalefetin ittifaklardan kazançlı çıkan taraf olduğuna işaret etti.

'Belli ki AKP akıllanmamış'

İktidarın "oyun başladıktan sonra kuralları değiştirme" yoluna gittiğini savunan Salıcı, 2014 yerel seçimlerinde de "ilçe sınırları" değiştirerek seçim kazanma hesabı tutmamasına karşın AKP'nin "akıllanmadığı" görüşünde:

"2014 yerel seçimlerinde Ankara'da Yenimahalle ile Çankaya ilçelerinin sınırlarını değiştirdiler. 'Çankaya'yı alamıyoruz, bari Yenimahalle'de kazanalım' diye Yenimahalle'nin 13 mahallesini Çankaya'ya bağladılar, ama ikisini de kaybettiler.

"İstanbul'da Şişli'de kazanamıyoruz, Sarıyer'i alır mıyız diye üç mahalleyi Sarıyer'e bağladılar orada da ikisini biz aldık.

"AKP daha önce bu tür işler yapıp, yapıp olumsuz sonuç almasına rağmen belli ki akıllanmamış uslanmamış. Şimdi 'Tüm Türkiye'de birkaç milletvekilliği daha kazanabilir miyiz' diye masa başı mühendislik hesabına girişiyorlar.

"Ama AKP ve MHP 2018'deki oylarını alamayacaklar. Çünkü Türkiye'nin ekonomik ve siyasi iklimi 2018'deki gibi değil."

2018'de CHP'nin oy oranının yüzde 22,65 olduğunu anımsatan Salıcı, şu an en düşük ankette oy oranının yüzde 28 olduğunu ve bunun daha da artacağını savurarak "Biz bu seçimden birinci parti olarak çıkacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim yürütmüş olduğumuz siyasi mücadeleyi akamete uğratacak bir mühendislik çalışması işlerine yaramayacak. Bu kadar açık" iddiasında bulundu.

'Şerbetlendik'

Muhalefet olarak bu tür "siyasi mühendislik" girişimlerine karşı önlemlerini alacaklarını vurgulayan Salıcı, Seçim Yasası'nın Meclis'ten geçen biçimine göre tüm senaryoları değerlendirip, önlemlerini alacaklarını vurguladı.

Muhalefet olarak "şimdiye kadar yapılamayanları yaparak" başarılı olduklarına dikkat çeken Salıcı, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek seçime girme yolunu açmalarını buna örnek gösterdi:

"Kimsenin ittifakı bozalım gibi bir motivasyonu yok. Kanun çıksın oturur bütün senaryoları çalışırız.

"Ama ittifak masasını bu operasyonla sıkıntıya düşürecek bir iş yapmayız. Daha önce yapılmayan şeyleri yaparak başarılı olduk. Bugün de öyle olacak.

"Örneğin 2018'de İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermek kimin aklına gelirdi. Ama biz çözüm bulduk, bu tür saldırılara karşı şerbetlendik."

'Cin fikir dönemi bitti'

AKP'nin "cin fikirlilik" yaparak geçmişte seçim alma hesapları yatığını savunan Salıcı'ya göre iktidarın artık böyle bir seçeneği kalmadı:

"Parlamento çoğunluğunu kaybettiklerinin farkındalar, o nedenle bu teklifi getirdiler. Ama cin fikir dönemi bitti artık. Bundan sonra siyaset çalışır."

Salıcı bu teklife karşın muhalefet partilerinin 300'ün üzerinde milletvekili çıkararak, parlamento çoğunluğunu kazanacağı iddiasında.

'Adaletsizliklere itiraz edeceğiz'

Salıcı, iktidarın yasa teklifine en temel itirazlarının ise seçim güvenliği ve adaletini zedeleyici hükümleri olduğunu vurguluyor.

Bunların başında seçim kurullarında "en kıdemli hakimlerin devre dışı bırakılması" olduğuna işaret eden Salıcı, "Niye çekiniyorlar, istiyorlar ki kendi belirlediği hakimlerle seçime gidilsin. Birinci sınıfa ayrılmak için yaklaşık 15 yıl görev yapmak gerekiyor. Yargının bu kadar siyasallaştığı ortamda herhalde oradan bir sonuç çıkarır vatandaşlarımız" dedi.

Uyum yasaları çıkarılırken, "başbakan" geçen tüm ifadelerin "cumhurbaşkanı" olarak değiştirildiğini anımsatan Salıcı, seçim yasakları konusunda cumhurbaşkanının başbakanın tabi olduğu yasaklardan muaf tutulmasının ise adaleti zedelediğini belirtti, Meclis'teki görüşme aşamalarında bu adaletsizliklere itiraz edeceklerini vurguladı.

CHP'nin yeni seçmen kazanma hedeflerini de anlatan Salıcı, bu kapsamda kurdukları "Doğu Masası"nın Kürt seçmeni kazanmada başarılı olduğu görüşünde. Son bir yılda Doğu ve Güneydoğu'da üye sayısını 88 binden 108 bine çıkardıklarını belirten Salıcı, ancak bunun seçmene yansımasının ise daha yüksek olduğunu söyledi.

'2 bin 500 üye kazandıysak, başarılı bir mizansendir'

Kürt seçmenden partilerine bir yönelim olduğunun görüldüğünü ifade eden Salıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisini buna örnek gösteriyor.

Gezinin son derece başarılı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gezi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef almasının da bunun göstergesi olduğuna işaret eden Salıcı, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'nun büyük bir coşkuyla kentte karşılandığını ifade etti.

İktidara yakın kesimlerden bu karşılamayla ilgili "mizansen" yorumlarına da dikkat çeken Salıcı, "Varsayalım mizansen. CHP 2 bin 500 kişi partiye katan bir mizansen yapıyorsa, vallahi o da başarı" diye konuştu.

'İç Anadolu Masası kurulacak'

Partinin, oy oranının düşük olduğu illerde "masalarla" yeni üye kazandırma stratejisini sürdüreceklerini belirten Salıcı'nın verdiği bilgiye göre, CHP'nin, 23-24 Mart'ta Antalya'da yapacağı kampın ardından yine partinin oy oranının diğer bölgelere göre düşük olduğu İç Anadolu Masası kurulacak.

Bu kararda Doğu Masası çalışmalarından olumlu sonuç alınmasının etkili olduğunu vurgulayan Salıcı, "Mesela Biz Van'da dördüncü partiydik. Önümüzdeki seçimler ne zaman olur, bilemem ama biz oyumuzu birkaç kat artıracağız. Bez zaten hep söylüyorum, bizim önümüzdeki seçimlerde Van ve Diyarbakır'da milletvekilimiz olacak" diye konuştu.