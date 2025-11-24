Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilen barış görüşmeleri, beklenenden çok daha sert bir atmosferde sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planı, Ukrayna'nın güvenlik ve egemenlik kaygılarını artırarak toplantıların seyrini gerdi.

TARTIŞMA SIRASINDA ELİNDEKİ KALEMİ KIRDI

Ukrayna heyeti, görüşmelerin ilk anlarından itibaren gerginliğin yüksek olacağını belli etti. Özellikle Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un, güvenlik konularının tartışıldığı kritik bir anda elindeki kalemi kırması dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, bu hareketin Ukrayna'nın üzerinde hissedilen yoğun baskının bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov.

KIEV YÖNETİMİ RAHATSIZ

Trump'ın barış planı Kiev yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Plana göre Ukrayna, savaş boyunca 1.5 milyon askerini kaybetmesine rağmen savunduğu bazı toprakları Rusya'ya bırakmak zorunda kalacak. Ayrıca ordusunun gücünü yarıya indirmesi ve Batı tarafından sağlanan birçok füze sistemini envanterden çıkarması öngörülüyor.

EKONOMİK MADDELER TEPKİ TOPLUYOR

Planın güvenlik boyutu kadar ekonomik maddeleri de tepki topluyor. Ukrayna'nın yeniden inşası için kurulacak fonun "ABD–Ukrayna Fonu" adı altında ABD kontrolünde olması, Washington'ın ülkede istediği sanayileri kurmasının önünü açıyor. Türkiye dahil NATO ülkelerinin, yeni bir savaş durumunda Ukrayna'ya asker gönderebilmesi ise plana eklenen bir diğer çarpıcı başlık.

ABD Başkanı Trump, müzakerelerdeki gerginliği sosyal medya hesabına da taşıdı. Ukrayna liderlerini kendisini "takdir etmemekle" suçladı. Buna karşılık, Avrupalı liderlere ve ABD basınına konuşan bazı Ukraynalı kaynaklar, Trump'ın hazırladığı taslağı "Rusya'dan alınmış bir istek listesi" olarak nitelendirdi. Bu ifadeler, Trump yönetiminde öfkeye yol açtı.

"İYİLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE" BELİRSİZ KALDI

Taraflar dün yapılan görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımlayarak "iyileştirilmiş bir barış planı çerçevesinin oluşturulduğunu" duyurdu. Ancak yeni çerçevenin hangi maddeleri kapsadığı açıklanmadı. Müzakerelerin önümüzdeki günlerde de aynı sert atmosferde devam etmesi bekleniyor.