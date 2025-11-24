Haberler

Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Güncelleme:
ABD ile Ukrayna arasında Cenevre'de devam eden barış görüşmeleri sert bir krize dönüştü. Barış planının konuşulduğu toplantıda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov gerginlikten elindeki kalemi kırdı. ABD Başkanı Trump ise "Rusya'nın istek listesi" olarak tasvir edilen planı Ukrayna'ya kabul ettirmek için baskıyı fazlasıyla artırdı.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planı, Ukrayna'nın bazı topraklarını Rusya'ya bırakmasını, ordusunun gücünü yarıya indirmesini ve Batı füze sistemlerini envanterden çıkarmasını öngörüyor.
  • Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Cenevre'deki barış görüşmelerinde güvenlik konularının tartışıldığı sırada elindeki kalemi kırdı.
  • Taraflar, iyileştirilmiş bir barış planı çerçevesi oluşturulduğunu açıkladı, ancak yeni çerçevenin hangi maddeleri kapsadığı belirtilmedi.

Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilen barış görüşmeleri, beklenenden çok daha sert bir atmosferde sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planı, Ukrayna'nın güvenlik ve egemenlik kaygılarını artırarak toplantıların seyrini gerdi.

TARTIŞMA SIRASINDA ELİNDEKİ KALEMİ KIRDI

Ukrayna heyeti, görüşmelerin ilk anlarından itibaren gerginliğin yüksek olacağını belli etti. Özellikle Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un, güvenlik konularının tartışıldığı kritik bir anda elindeki kalemi kırması dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, bu hareketin Ukrayna'nın üzerinde hissedilen yoğun baskının bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdıUkrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov.

KIEV YÖNETİMİ RAHATSIZ

Trump'ın barış planı Kiev yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Plana göre Ukrayna, savaş boyunca 1.5 milyon askerini kaybetmesine rağmen savunduğu bazı toprakları Rusya'ya bırakmak zorunda kalacak. Ayrıca ordusunun gücünü yarıya indirmesi ve Batı tarafından sağlanan birçok füze sistemini envanterden çıkarması öngörülüyor.

EKONOMİK MADDELER TEPKİ TOPLUYOR

Planın güvenlik boyutu kadar ekonomik maddeleri de tepki topluyor. Ukrayna'nın yeniden inşası için kurulacak fonun "ABD–Ukrayna Fonu" adı altında ABD kontrolünde olması, Washington'ın ülkede istediği sanayileri kurmasının önünü açıyor. Türkiye dahil NATO ülkelerinin, yeni bir savaş durumunda Ukrayna'ya asker gönderebilmesi ise plana eklenen bir diğer çarpıcı başlık.

ABD Başkanı Trump, müzakerelerdeki gerginliği sosyal medya hesabına da taşıdı. Ukrayna liderlerini kendisini "takdir etmemekle" suçladı. Buna karşılık, Avrupalı liderlere ve ABD basınına konuşan bazı Ukraynalı kaynaklar, Trump'ın hazırladığı taslağı "Rusya'dan alınmış bir istek listesi" olarak nitelendirdi. Bu ifadeler, Trump yönetiminde öfkeye yol açtı.

"İYİLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE" BELİRSİZ KALDI

Taraflar dün yapılan görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımlayarak "iyileştirilmiş bir barış planı çerçevesinin oluşturulduğunu" duyurdu. Ancak yeni çerçevenin hangi maddeleri kapsadığı açıklanmadı. Müzakerelerin önümüzdeki günlerde de aynı sert atmosferde devam etmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ukrayna işin başında batılıların gazına gelip natoya girmek istemese rusyayla ters düşmese bunlar olmazdı hem kırım dahil topraklarını kaybetti hem ülkesi yıkıldı hem milyonlarca insan öldü hem ülke büyük yıkıma uğradı rusyada büyük zarar gördü erkek nüfusları o yüzden az avrupada bu işten kallavi kazık yedi. enerji en az on kat pahalandı bu işten yalnız amerika karlı çıktı

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArslan Demir:

Trop bir şeytan olsa gerek. Önce fitliyorlar, sonra da karşı cepheye ortak oluyorlar. Sıra ile ülkeleri perişan ediyorlar bir o yanda, bir bu yandan olaylarla ülkeleri paylaşıyorlar. İki kutuplu dünya,

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Siyasetten anlamıyorsan yorum yapma

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Büyük şeytan ABD ye guvenirseniz b.....yersiniz.gerci sizde terörist israilin yandasisiniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
