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Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü

Dünya Haberleri

Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.

Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü

BEYRUT - Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Dünya

Lübnan Beyrut Dünya Haberler

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