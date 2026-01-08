Haberler

Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor Haber Videosunu İzle
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan 28 yaşındaki Karoline Claire Leavitt güzelliğiyle dikkat çekiyor. Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü olan Leavitt, renkli hayatını sosyal medya hesabına yansıtmaktan da geri kalmıyor.

  • Karoline Claire Leavitt, Ocak 2025'te Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak göreve başladı.
  • Karoline Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü oldu.
  • Karoline Leavitt, 24 Ağustos 1997'de Atkinson, New Hampshire'da doğdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde seçim kampanyası sözcüsü olarak görev yapan 28 yaşındaki Karoline Claire Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü oldu.

GÜZELLİĞİYLE DE BÜYÜLÜYOR

Ocak 2025'ten bu yana Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan Leavitt, görevindeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Sosyal medya platformu Instagram'ı da sık sık kullanan güzel sözcü, renkli hayatını profilinden yansıtmaktan da geri kalmıyor.

KAROLINE LEAVITT KİMDİR?

Karoline Leavitt, ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi ve siyasi iletişim uzmanıdır. En çok, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde (2025– ) Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak görev yapmasıyla tanınır. Ayrıca bu göreve gelen en genç basın sözcüsü olarak kayıtlara geçti.

Doğum: 24 Ağustos 1997, Atkinson, New Hampshire (ABD)

Eğitim: Saint Anselm College (İletişim / Siyaset bilimi alanlarında eğitim aldığı belirtiliyor)

Siyasi çizgi: Cumhuriyetçi Parti

KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Leavitt, Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray'da staj ve iletişim odaklı görevlerde çalıştı; daha sonra basın ekibinde yer aldı. 2022'de New Hampshire'ın 1. seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi için aday oldu. Cumhuriyetçi ön seçimi kazandı ancak genel seçimde Demokrat rakibine kaybetti.

BEYAZ SARAY BASIN SÖZCÜLÜĞÜ

Trump, Leavitt'i 15 Kasım 2024'te basın sözcüsü olarak seçtiğini açıkladı. Göreve 20 Ocak 2025'te başladı ve kısa süre sonra ilk brifingini verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
