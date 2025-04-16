Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
Aort anevrizması ile aort diseksiyonu aynı değil! Prof. Uğurlucan hayat kurtaran farkları açıkladı

Aort anevrizması ile diseksiyonunu aynı değil! İşte kritik farklar

Oktay Saral'dan KKTC'de başörtüsüne sahip çıktığı için görevinden uzaklaştırılan imama destek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başörtsüne sahip çıkan imam İbrahim Damar'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Saral, "İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yer alan İrsen Küçük Ortaokulu'na başörtüsü ile girmek isteyen bir kız öğrenci, okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı.

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek

İMAMDAN TEPKİ: BU ZİHNİYETİ ÖLDÜĞÜ VAKİT BEN DE CAMİYE SOKMAYACAĞIM

Yaşananlara kayıtsız kalmayan Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Benim dinime hakaret eden bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a DestekHamitköy Camii İmamı İbrahim Damar

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu ifadelerinin ardından İmam İbrahim Damar 'geçici' olarak görevinden uzaklaştırıldı. Başörtüsüne sahip çıkan imam Damar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı da belirtildi.

BAŞBAKAN ÜSTEL: GEREKEN CEZA VERİLECEK

İmam Damar hakkındaki kararı KKTC Başbakanı Ünal Üstel duyurdu. Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Başta din dairesindeki bir arkadaşımız başka başka konuşmalar yaptı. Bir kere bilmenizi isterim ki din dairesinde olan arkadaşı uzaklaştırdık. Ve soruşturma bittikten sonra da gereken ceza verilecek. Sosyal medyada Kıbrıs halkına yani bütün kesimlere yapılan hakaretlerin altında da kalmadık. Hepsini birer birer polise bildirdik." dedi.

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a DestekKKTC Başbakanı Ünal Üstel

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL: KIBRIS'I BİR TÜRLÜ RUM'LUKTAN KURTARAMADIK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, imam İbrahim Damar hakkındaki karara sert tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık." ifadelerine yer verdi.

Saral'ın paylaşımı şu şekilde;

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Oktay Saral'dan KKTC'de başörtüsüne sahip çıktığı için görevinden uzaklaştırılan imama destek
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

gercek laiklik Turkiyede olan suanki laikliktir çünkü başörtülü de okula giriyor başörtüsüz de zaten gerçek laiklik böyledir Erdoğandan önceki laiklik laiklige de ters seytani birseydi çünkü laikligin ortaya çıkmasının nedeni inanan inanmayan herkes özgürlüklerini korumaktır ama sen ne yapıyorsun ortunmeyenlerin hakkını verecem diye bu sefer örtünenin hakkını elinde alıyorsun bu zulümdür

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık. İşte doğru cümle danışman ağızından

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

KKTC de Türkler azınlık hemde yok denecek kadar az

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Bibilik:

Şimdi olaya tam hakim olmadan.yazılan çizilen kadar konuşmak yorum yapmak haksızlık olur.diğer taraftan baş danışman unutmamalıki KKTC münferit bir devlettir garantör olan TC daha bunu tam manası ile kabül etmez ise tabi ki türk devletleri de tanımaz kaldı ki danışman bey türk devletlerinin güney ruma konsolosluk açma yarışa hiç yorum yapmıyor susuyor ! 1878 sultan 2nci abdülhamit ingilizlere verdiğin den bugüne kadar ada üzerinde hakimiyetimiz nedir ? TC diyanet işleri başkanı hk yorum yap

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Bibilik:

Başdanışmanın rum luktan kurtaramadık yorumu çok acı ve değişik ... rum ingiliz vs teslim den II.Abdülhamit hayranı bir siyaset getirirsi üstelik ... KKTC gayette Türk dür. Türk yurdudur.Arap kültürünü benimsemiyor.Sayın danışman da bence biraz Türk kültürüne dönse ve siyasi iktidarın reisine bu türk kültürürünü aşılasa ....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

28 şubat dönemi Türkiyede oynanan tezgah şimdi kıbrısta oynanıyor bir avuç hainin laiklik adı altında müslümanlara saldırmasına şahit olmaktayız halkın çok büyük nefretini kazanan bu tutum ve davranış yıllar önce ak partinin iktidara gelmesini sağlayan önemli nedenlerden biriydi laiklik din düşmanlığı demek, başörtülülere saldırmak değildir din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yönetilmesidir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.