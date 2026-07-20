Doğu Akdeniz'de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Devreye Alındı: 'Mavi Vatan'da Çıkarlarımızı Koruyacağız'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sistemi projesi kapsamında Denizcilik Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN tarafından 2024 yılında başlayan çalışmaları yoğun bir mesainin ardından kısa sürede tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deniz sınırlarında güvenliği sağlamak amacıyla başlatılan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, "Mavi Vatan'ımızın savunulması ve denizlerimize hakimiyetimizin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörümüz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'denizci millet, denizci ülke' vizyonuyla son 24 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE 144 BİN GEMİ İNSANI İLE DÜNYANIN ÖNDE GELEN DENİZCİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR'

Uraloğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmaların Türkiye'nin, uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara yelken açtığını ve Türkiye'yi denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükselttiğini kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye; 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer almaktadır. Gemi inşa sanayimiz de küresel ölçekte güçlü bir konumdadır. 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 7'inci, tonajda 10'uncu sıradayız. Mega yat imalatında dünya ikincisiyiz. Gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da lideriz."

'BİZLER İÇİN DENİZLERİMİZ 'MAVİ VATAN'IMIZDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'Mavi Vatan'ımızdır. Atalarımız denizlere hakim olarak bir cihan imparatorluğu kurdular; bizler de aynı bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mavi Vatan'ımıza sahip çıkıyoruz. Kabotaj Kanunu'nun 100'üncü yılını da kutladığımız bu özel senede; her zaman belirttiğimiz üzere bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyunun da bizler için aynı anlam ve önemi taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

'EGE'DEN KUZEYDE AZAK DENİZİ'NE, GÜNEYDE İSE SÜVEYŞ KANALINA KADAR GENİŞ BİR ALANDA HİZMET VERİYORUZ'

Uraloğlu, denizleri COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinlediklerini, Otomatik Tanımlama Sistemleri ile izlediklerini ve Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri ile yönettiklerini kaydetti. Uraloğlu, şunları söyledi:

"2003 yılında Karadeniz ülkelerinin dünyaya çıkış kapısı olan boğazlarımızdaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla dünyadaki ilk örneklerinden olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini kurduk. 2020 yılında HAVELSAN'ımıza modernize ettirdik. Artık boğazlarımızdan geçen 80 bin gemiyi anbean izliyor, yönlendiriyor ve geçmişteki büyük kazaların, çevre felaketlerinin önüne geçiyoruz. Ülkemizin İzmit, İzmir ve İskenderun gibi en yoğun trafiğe sahip körfezlerinde de aynı sistemi devreye alarak Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri kurduk. Ankara'da da bu Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinden elde edilen verilerle tüm kapsama alanlarını gösterir Gemi Trafik Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdik. Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizi de 2007'de kurduk, 2023'te güncelledik ve 2025'te tarihsel iz ve mobil uygulama özellikleriyle güçlendirdik. 2'si KKTC'de olmak üzere 27 baz istasyonuyla Ege'den kuzeyde Azak Denizi'ne, güneyde ise Süveyş Kanalına kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz."

Uraloğlu ayrıca, Uzak Mesafeden Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi yani LRIT sistemi ile de Türk bayraklı gemileri dünyanın her yerinde, tüm gemileri ise kıyılardan 1000 deniz mili mesafeye kadar izlediklerini aktardı.

'PROJE İLE MAVİ VATANIMIZDA ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ'

Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sistemi projesi kapsamında Denizcilik Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN tarafından 2024 yılında başlayan çalışmaları yoğun bir mesainin ardından kısa sürede tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında; Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki insansız Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı