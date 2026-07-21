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Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Adana Pozantı'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan sürücü Metehan Sargın hayatını kaybetti, diğer araçtaki 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Metehan Sargın (24) hayatını kaybederken, diğer araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Caner Ege idaresindeki 34 VT 6666 plakalı otomobile, arkadan gelen Metehan Sargın yönetimindeki 01 BAP 820 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü Metehan Sargın, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Sargır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araçta bulunan sürücü Caner Ege, Kemal Ege ve Emre Çakmakcı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sargın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-750 karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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