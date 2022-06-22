Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalktığında hayatının şokunu yaşadı

EllieCunningham isimli TikTok kullanıcısı anlattıklarıyla takipçilerini şoke etti. Ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal sistemin iltihaplanmasına neden olan bir bağırsak hastalığı olarak kabul edilen crohn hastalığı teşhisi konulan Ellie anüs deliğini aldırmak için bıçak altına yattı.

Ameliyat sırasından talihsizlik yaşayan Ellie, masadan kalktığında kalçasının birbirine yapışık olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Ellie, 14 milyon kişi tarafından izlenen videosunda şunları söyledi: Anus deliğimi ve kolon bağırsağımı alan doktorlar, daha sonra dikişlerin açılmaması için tıbbi yapıştırıcı döktü. Fakat yapıştırıcıyı gereğinden fazla yapıştırınca kalçalarım birbirine yapıştı.

Ameliyattan sonra üç haftalık süreçte iyileşen Ellie, ameliyatın aslında sanıldığı kadar korkunç olmadığını, şu an istediğini yiyip içebildiğini ve hiç bir sorun yaşamadığını söyledi.

Takipçileri ise Ellie'nin bu kadar mahrem olan bir konuda böyle bir açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini sorguladı.