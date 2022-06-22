Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalktığında hayatının şokunu yaşadı - Haberler

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Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalktığında hayatının şokunu yaşadı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Ellie Cunningham isimli TikTok kullanıcısı kadın, Chron hastalığı teşhisi konulduktan sonra anüs deliğini aldırmak için ameliyat masasına yattığını fakat uyandığında doktorların yanlışlıkla kalçalarını birbirine yapıştırdıklarını söyledi.

EllieCunningham isimli TikTok kullanıcısı anlattıklarıyla takipçilerini şoke etti. Ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal sistemin iltihaplanmasına neden olan bir bağırsak hastalığı olarak kabul edilen crohn hastalığı teşhisi konulan Ellie anüs deliğini aldırmak için bıçak altına yattı.

Bağırsak hastalığına yakalanan genç kız ameliyat masasından kalktığında hayatının şokunu yaşadı

Ameliyat sırasından talihsizlik yaşayan Ellie, masadan kalktığında kalçasının birbirine yapışık olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Bağırsak hastalığına yakalanan genç kız ameliyat masasından kalktığında hayatının şokunu yaşadı

Ellie, 14 milyon kişi tarafından izlenen videosunda şunları söyledi: Anus deliğimi ve kolon bağırsağımı alan doktorlar, daha sonra dikişlerin açılmaması için tıbbi yapıştırıcı döktü. Fakat yapıştırıcıyı gereğinden fazla yapıştırınca kalçalarım birbirine yapıştı.

Bağırsak hastalığına yakalanan genç kız ameliyat masasından kalktığında hayatının şokunu yaşadı

Ameliyattan sonra üç haftalık süreçte iyileşen Ellie, ameliyatın aslında sanıldığı kadar korkunç olmadığını, şu an istediğini yiyip içebildiğini ve hiç bir sorun yaşamadığını söyledi.

Bağırsak hastalığına yakalanan genç kız ameliyat masasından kalktığında hayatının şokunu yaşadı

Takipçileri ise Ellie'nin bu kadar mahrem olan bir konuda böyle bir açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini sorguladı.

Bağırsak hastalığına yakalanan genç kız ameliyat masasından kalktığında hayatının şokunu yaşadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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