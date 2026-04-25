'Avrupalı liderler ABD'nin İspanya'ya yönelik NATO tehdidine karşı çıkıyor'

AB çevrelerinde bugünlerde dişler sıkılarak da olsa bir şakaya dönüşen bir durum var: Liderler, son iki günde olduğu gibi Kıbrıs'ta bir araya geldiklerinde – yeni AB bütçesi gibi pratik meseleleri ele almayı umarken – kendilerini bir başka kriz nedeniyle raydan çıkmış buluyorlar.

ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın tetiklediği enerji krizi sürüyor. Komşu Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığı dördüncü yılına girdi. Ve bu cuma sabahı, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri daha da bozan ve savunma açısından potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir mesele, Medusa'yı andıran başını bir kez daha kaldırdı.

Liderler zirvesine gelirken bekleyen gazetecilere konuşan ve kararlı bir şekilde sakin görünmeye çalışan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,"Endişelenecek bir şey yok. NATO'ya karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Peki ne konusunda kaygılanmadığını özellikle vurgulama gereği duymuştu?

Cuma günü Reuters tarafından ilk kez haberleştirilen, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan sızdırılan bir e-posta, ABD'nin, ABD-İsrail'in İran'a yönelik kampanyasını desteklemediğine inandığı müttefikleri cezalandırmaya yönelik önlemleri değerlendirdiğini öne sürüyordu.

E-postada, ABD'nin duruşu nedeniyle İspanya'nın NATO'dan askıya alınmasını isteyebileceği belirtiliyordu.

Aslında NATO antlaşmalarında bir üye ülkeyi ihraç etmeye yönelik hiçbir hüküm yok. E-postada olası bir cezalandırıcı adım olarak ima edilen, İspanya'nın NATO içindeki kilit sivil ya da askeri görevleri üstlenmesinin engellenmesi gibi herhangi bir girişimin de, tüm NATO üyelerinin oybirliğiyle alınması gerekiyor.

Kıbrıs'taki zirvede bulunan ve aynı zamanda NATO üyesi olan AB liderleri, İspanya'nın savunmasına koştu.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, İspanya'nın NATO'nun tam üyesi olduğunu ve öyle kalacağını "son derece net" bir şekilde vurgulamak istediğini söyledi. Avrupa ülkelerinin şu anda "NATO'yu güçlendirmek için çok şey yaptığını" belirtti. Bunun da Amerika'nın çıkarına olduğunu ifade etti.

Üst düzey bir Alman yetkili de, "İspanya NATO üyesidir. Bunun değişmesi için bir neden görmüyorum" dedi.

Bir dönem Donald Trump'a özellikle yakın olduğu, hatta Avrupa ile giderek daha sinirlenen ya da asabi görünen ABD arasında bir "Trump fısıldayıcısı" ya da arabulucu olarak görüldüğü söylenen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, Washington ile Madrid arasındaki gerginlikleri "hiç de olumlu değil" sözleriyle eleştirdi.

Avrupa genelinde olduğu gibi İtalya'da da kamuoyu Donald Trump'a karşı giderek olumsuz bir yöne kaydı. Meloni, eski "en iyi dostu"na karşı bir tutum almak zorunda hissediyor; bu da Trump'ın Roma'ya yönelik öfkesini üzerine çekiyor.

İtalyan başbakan, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarda Sicilya'daki Sigonella hava üssünü kullanmasına izin vermedi.

Kendisini kültürel olarak Katolik kabul eden bir ülkenin hükümet başkanı olarak, Donald Trump'ın Papa hakkında kullandığı son aşağılayıcı ifadeleri de "kabul edilemez" diye niteledi.

Daha önce Meloni'yi "dünyanın gerçek liderlerinden biri" olarak tanımlamış olan Başkan Trump ise sert bir çıkış yaparak bir İtalyan gazetesine, "Kabul edilemez olan o" ve "Artık aynı kişi değil" dedi.

Sızdırılan Pentagon e-postası, bir başka "özel müttefik" ve NATO üyesi olan Birleşik Krallık'a da dolaylı bir gönderme yapılabileceğini öne sürdü: ABD'nin, Güney Atlantik'te bulunan ve Arjantin tarafından da talep edilen Falkland Adaları üzerindeki Birleşik Krallık iddiasına yönelik tutumunu gözden geçirmesi.

Neden?

Donald Trump, Şubat ayında İran'a yönelik saldırıları başlatmadan önce Britanya askeri üslerinin kullanılmasına izin vermeyi başlangıçta reddetmesinden bu yana, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a karşı öfkesini koruyor.

İngiltere şimdi ABD'nin, fiilen bloke edilen Hürmüz Boğazı'nı hedef alan İran tesislerine yönelik saldırılar için üsleri kullanmasına izin verdi. RAF uçakları da İran İHA'larını düşürmeye yönelik görevlerde yer aldı.

Ancak Starmer, savaşa daha fazla dahil olmanın ve ABD'nin İran limanlarına yönelik mevcut ablukasının Birleşik Krallık'ın çıkarına olmadığında ısrar ediyor. Trump da bunun sonucunda kendisine tekrar tekrar sözlü saldırılarda bulundu.

İspanya söz konusu olduğunda ise Trump'ın özellikle öfkeli olduğu görülüyor.

Başbakan Sanchez, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına en başından beri açıkça karşı çıktı; bunları uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olarak tanımladı.

ABD güçlerinin İran'a karşı operasyonlarda İspanya'daki ortak ABD-İspanya askeri üslerini kullanmasına derhal izin vermedi. Bu durum, Trump tarafından (henüz uygulanmamış olan) ticari yaptırım tehditlerine yol açtı.

İspanya Başbakanı, daha önce de NATO içinde, ABD başkanının savunma harcamalarının GSYH'nin %5'ine çıkarılması talebini reddeden tek lider olarak Washington'u ciddi biçimde kızdırmıştı.

İspanya, sızdırılan Pentagon e-postasını küçümseyerek karşıladı. Başbakan Sanchez, "Biz e-postalar üzerinden çalışmayız. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından alınan resmi belgeler ve resmi pozisyonlar üzerinden çalışırız" dedi.

NATO'nun eski Savunma Yatırımları Genel Sekreter Yardımcısı ve şu anda Avrupa Havacılık, Güvenlik ve Savunma Sanayileri Birliği'nin (ASD Europe) Genel Sekreteri olan Camille Grande, söz konusu e-postanın, Trump yönetiminde NATO'nun ne yaptığına ve ne olduğuna dair "temel bir yanlış anlamayı" ortaya koyduğunu söylüyor.

Grande'a göre Washington'un sorması gereken soru, "Avrupalılar Trump'ın istediği ölçüde ABD ile uyumlu mu?" değil. Savunma ittifakı uzlaşıya dayanır; Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilmez.

Grande, Trump'ı, yeterince kira ödemediklerini düşündüğü takdirde binasındaki kiracıları çıkarmaya çalışan bir ev sahibine benzetiyor. Ancak NATO'nun, Trump'ın binası olmadığını vurguluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha da sert bir eleştiriyle, Trump'ı ittifakı kamuoyu önünde defalarca zayıflatarak NATO'nun "içini boşaltmakla" suçladı.

Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak tanımlamayı seviyor. Savunma ittifakından ayrılmakla birçok kez tehdit etti; yakın zamanda sosyal medyada NATO'yu her zaman "tek yönlü bir cadde" olarak gördüğünü yazdı.

"Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacak" dedi.

Bu tür kamuoyuna yansıyan ayrışma görüntüleri aşındırıcı ve savunma açısından Avrupa için potansiyel olarak son derece zararlı.

Kıtanın doğusundaki ülkeler, yayılmacı bir Rusya tarafından tehdit altında hissediyor. Moskova'nın savaş ekonomisi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen ablukaya almasının – ve ABD'nin karşı ablukasının – tetiklediği enerji krizi nedeniyle dünya genelinde yüksek fiyattan petrol ihraç edebilmesinin getirdiği nakit akışıyla destekleniyor.

Geleneksel olarak güçlü bir transatlantikçi olan Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu hafta, NATO'nun kurucu antlaşmasının 5. maddesinde öngörüldüğü üzere, ABD'nin olası bir saldırı durumunda müttefiklerinin yardımına gerçekten gelip gelmeyeceğini açıkça sorguladı.

NATO, Rusya'nın üç yıl içinde bir NATO ülkesine saldırmaya hazır olabileceğini düşünüyor. Hollanda askeri istihbarat servisi MIVD de bu hafta, Ukrayna'ya karşı savaş sona erdikten sonra Moskova'nın bir yıl içinde NATO'ya karşı bölgesel bir çatışma başlatmaya hazır olacağı değerlendirmesini paylaştı.

"Böyle bir çatışmada Rusya'nın amacı Nato'yu askeri olarak yenmek değil, sınırlı toprak kazanımları yoluyla NATO'yu siyasi olarak bölmektir. Gerekirse nükleer silah tehdidi altında" denildi MIVD'nin yıllık raporunda.

Rusya ile komşu olan ve ondan korkan, savunma harcamaları yüksek, küçük bir AB ve NATO üyesi Estonya, bu hafta savunma kabiliyetleri konusunda ABD'den bir tokat yedi.

İran'la savaşta kendi ihtiyaçları nedeniyle Pentagon, Estonya'ya ABD hükümetinden satın almayı taahhüt ettiği yüksek teknoloji ürünü bir silah sistemine (Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi) ait altı birimin teslimatının erteleneceğini bildirdi.

Tallin'deki ABD Büyükelçiliği bu satın alımı "Estonya askeri tarihinde en önemli kabiliyet yükseltmelerinden biri" olarak tanımlamıştı. Estonya şimdi kendini açıkta hissediyor. Bu durum, Estonya'nın, komşu Baltık ülkeleriyle birlikte görünürde Başkan Trump'ın "iyiler listesinde" olmasına rağmen yaşanıyor.

Geçen yılın sonlarında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump yönetiminin müttefiklerini özünde "iyi adamlar" ve "kötü adamlar" olarak ayırdığını ima etmişti.

Hegseth, 6 Aralık'ta Reagan Ulusal Savunma Forumu'ndaki konuşmasında şunları söyledi:

"İsrail, Güney Kore, Polonya, giderek Almanya, Baltık ülkeleri ve diğerleri gibi sorumluluk alan örnek müttefikler özel lütfumuzu görecek. Bunu yapmayan, kolektif savunma için üzerine düşeni hala yerine getirmeyen müttefikler ise sonuçlarla karşılaşacak."

ABD'nin eski NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Julianne Smith bana, "Başkan, İran'daki ABD savaşına tam destek vermekte başarısız olan Avrupalılara açıkça kızgın. Ancak müttefiklerden hiçbir zaman ABD'ye yardım etmeleri istenmemişken ve Trump sık sık ABD'nin Avrupa desteğine gerçekten ihtiyaç duyduğunu reddetmişken, İspanya'daki kuvvet konuşlanmasını kaldırmak gibi cezalandırıcı önlemler aşırı tepkisel görünüyor" dedi

"Buna ek olarak, transatlantik ilişkinin, ABD'nin NATO müttefiki Danimarka'ya ait bir toprak olan Grönland'ı 'alma' yönündeki ilan edilmiş politikası nedeniyle halen sarsıldığı bir dönemde, bu tür cezalandırıcı önlemlerin peşine düşmek ilişkiye bir başka yıkıcı darbe vurabilir ve temmuz ayındaki Nato zirvesinin üzerine uzun ve karanlık bir gölge düşürebilir."

Bu hafta Kıbrıs'taki AB zirvesinde liderler, bir zamanlar pek bilinmeyen bir AB antlaşması maddesini – karşılıklı savunma maddesi 42.7'yi – incelemek isteyecek kadar endişelendi.

Bazı liderler, NATO'nun 5. maddesinin, en azından Trump başkan olduğu sürece, işlevsiz kalması halinde bu maddenin kullanılıp kullanılamayacağını düşündü.

Ne yazık ki onlar için, anlaşmaların koruyucusu olarak görülen AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun başındaki isim de bu konuda şaşkındı.

"Anlaşma 'ne' konusunda çok açık" dedi Ursula von der Leyen; 42.7 maddesi uyarınca AB üyesi ülkelerin birbirlerinin yardımına koşmakla yükümlü olduğunu hatırlatarak.

Ancak "Antlaşma 'ne zaman ne olur, kim ne yapar' konusunda net değil" diye ekledi; pek de yardımcı olmayan bir şekilde.

Trump yönetimine karşı olumsuz kamuoyu ile Washington'u mümkün olduğunca yanında tutma çabasının ekonomik ve savunma kapasitesi gereklilikleri arasında sıkışan Avrupa'daki birçok NATO (ve AB) ülkesi, Fransa ve Birleşik Krallık öncülüğünde, diğer ülkelerle birlikte, çatışmalar sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı için uluslararası bir deniz devriyesi ve mayın temizleme kabiliyeti hazırlığı yapıyor.

Bunun amaçlarından biri de Trump'ı kısmen yatıştırmak.

ABD bu denizcilik görüşmelerinin bir parçası değil – Fransa'nın tercihinin bu yönde olduğu belirtilirken, Birleşik Krallık'ın farklı düşündüğü bildiriliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İran'a karşı savaşın NATO'nun savaşı olmadığı yönündeki yorumuna tepki olarak Trump yönetimi, Ukrayna'daki savaşı çözmeye çalıştığını hatırlattı (gerçi bu Washington'un savaşı değildi).

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta verdiği çok sayıda röportajda, tüm bu gerginlikler göz önüne alındığında, NATO'nun on yıl sonra varlığını sürdürmesinin garanti olmadığını söyledi.

Ancak ittifakın hayatta kalmasının ABD'nin çıkarına olduğunu vurguladı. Çin gibi diğer küresel güçlerin aksine, ABD'nin müttefikleri var ve dolayısıyla (normal koşullarda) dayanabileceği küresel askeri ve ekonomik yapılara sahip.

Stoltenberg, "Amerika Birleşik Devletleri küresel ekonominin %25'ine sahip. Ama NATO müttefikleriyle birlikte bu oran %50 ve dünyanın askeri gücünün de %50'si. Yani dostlara ve müttefiklere sahip olmak ABD'yi daha güvende kılıyor – Rusya ve Çin'in ise böyle bir durumu hiç yok" diyor.

Eski NATO başkanı, Avrupa'nın İran konusunda genel olarak ABD'yi terk ettiği fikrine de karşı çıkıyor; çoğu müttefikin perde arkasında lojistik destek sağlamaya devam ettiğini savunuyor.

"Bazı istisnalar var ama çoğu katkıda bulundu."

Trump'ın NATO'yu kağıttan kaplan olarak tanımlamasına atıfla Stoltenberg, bu tür ittifakların, kendi eleştirmenleri tarafından ateşe verildiğinde çok daha az işe yarar hale geldiğini söylüyor.

Avrupa'daki NATO üyeleri, son haftalarda defalarca, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu; İran üzerindeki saldırı eylemlerini resmen onaylamak için tasarlanmadığını (ve Trump tarafından da böyle bir talepte bulunulmadığını) ifade etti.

ABD-İsrail saldırıları Avrupa'da bir "tercih savaşı" olarak görülüyor.

Avrupalı güçler ile ABD arasındaki anlaşmazlık, Tahran'ın tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda değil, bu tehditle nasıl başa çıkılacağı konusunda.

Avrupa'daki hükümetler diplomasiyi ve yaptırımları tercih ediyor; tek taraflı askeri eylemleri değil.