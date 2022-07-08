Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, konuşma yaptığı sırada pompalı tüfekle vuruldu - Haberler

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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, konuşma yaptığı sırada pompalı tüfekle vuruldu

AA - Dünya
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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte pompalı tüfekle vuruldu. Göğsünden yara alan Şinzo hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı. Öte yandan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre Şinzo Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vuruldu

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vuruldu

Polis 40 yaşlarında olan saldırganın Abe'yi arkasından pompalı tüfekle vurduğunu duyurdu. Saldırgan kısa süre içerisinde ekipler tarafından yakalandı.

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, konuşma yaptığı sırada pompalı tüfekle vuruldu

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, silahla vuruldu

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vuruldu

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakanı Abe, parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu. Nagata'da doğan Abe, Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı.

9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. Shinzo Abe , 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez başbakan oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan oldu. 26 Aralık 2012'de göreve başladı. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vuruldu

AA / Dünya

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