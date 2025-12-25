Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin düşmesiyle ilgili soruşturmada, pilot ile kule arasındaki acil durum görüşmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Malta Sivil Havacılığı'na kayıtlı, "9H-DFS" kuyruk numaralı Falcon-50 tipi özel jetin, önceki akşam saat 20.17'de Libya askeri heyetiyle birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandığı, ancak kısa süre sonra uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

İLK KRİTİK TEMAS KALKIŞTAN 14 DAKİKA SONRA

Edinilen bilgilere göre, uçakla ilk kritik temas kalkıştan 14 dakika sonra sağlandı. Pilotun kuleye, büyük bir arıza yaşadıklarını ilettiği belirtildi. Saat 20.31'de kuleyle ilk iletişim kuran pilot, "Emergency Landing" (acil iniş) alarmı verdikten sonra acil çağrı terimi olarak kullanılan "PAN-PAN, PAN-PAN" anonsunu yaptı. Pilotun 20.33'te uçuşta en yüksek riskli acil durum kodu olarak bilinen "7700" kodunu aktif ettiği, 20.35'te ise yeniden "PAN-PAN" çağrısı yaptığı öğrenildi.

TOPLAM İLETİŞİM 7 DAKİKA SÜRDÜ

Kuleyle iletişimin toplam 7 dakika sürdüğü kaydedildi. 20.36'da pilotun sesinin zor duyulur hale geldiği, radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşandığı belirtildi. Saat 20.38'de ise uçakla irtibat tamamen kesildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre uçağın radar ekranında kaybolmasından hemen önce pilotun son sözlerinin "Arıza çok büyük" olduğu aktarıldı. Sonrasında farklı frekanslardan yaklaşık 5 dakika boyunca uçağa ulaşılmaya çalışıldığı, ancak cevap alınamadığı bildirildi.

ROTAYI ESENBOĞA HAVALİMANI'NA ÇEVİRDİ

Yetkililer, pilotun kuleyle görüşüp iniş izni aldıktan sonra rotasını yeniden kalktığı Esenboğa Havalimanı'na çevirdiğini belirtti. Bu süreçte Ankara hava sahasının uçuşlara kapatıldığı, Esenboğa'da uçağın iniş yapacağı pistin hazırlandığı ifade edildi. Ancak jet, Haymana bölgesine düştü. İddiaya göre uçak yaklaşık 7 dakika daha havada kalabilse Esenboğa'ya iniş yapabilecekti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, pilot yardım talebinde bulunduktan sonra uçağı güvenli şekilde boş bir alana indirmeye çalıştı. Ancak uçak bu esnada düşerek patladı. Düşme noktasında büyük bir çukur oluştuğu bildirildi.

"KONYA ÜZERİNDEYKEN ARIZALANDI" İDDİASI

Öte yandan uçağın Konya'nın Kulu ilçesi üzerindeyken arızalandığı, buna rağmen daha yakın ve hava koşulları elverişli olan Konya'ya iniş yerine Ankara'ya dönmeyi tercih etmesinin soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Güvenlik kaynakları, uçakların çoğu zaman kalkış yaptığı havalimanına dönmeyi tercih ettiğini, ayrıca Ankara'daki teknik destek imkanlarının Konya ve Adana'ya göre daha gelişmiş olması nedeniyle jetin hızlı müdahale amacıyla Esenboğa'ya yöneldiğini aktardı.

İLK BULGULAR: TEKNİK ARIZA

Kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürerken, ilk bulguların teknik arızaya işaret ettiği belirtildi. Elektrik arızasının boyutu ve uçuş sistemlerini ne ölçüde etkilediği araştırılırken, uçağın dengede kalmasını sağlayan jiroskop sisteminde arıza olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Uzmanlar, jiroskop arızasında duruş (yatay-dikey), yön ve dönüş bilgilerini veren göstergelerin yanlış değerler gösterebileceğini veya devre dışı kalabileceğini, bunun özellikle bulut içinde ya da gece uçuşlarında pilotun uçağı kontrol etmesini zorlaştırabileceğini ve otomatik pilot sistemini de etkileyebileceğini ifade ediyor. Kazayla ilgili incelemede ayrıca uçağın ait olduğu şirketin geçmiş kayıtları, uçağın hangi ülkeden kiralandığı, kullanım süresi ile pilotların tecrübesi gibi detayların da araştırıldığı bildirildi.