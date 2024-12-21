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Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı

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Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisi olan ve 2 kişinin öldüğü, 60'tan fazla kişinin yaralandığı saldırı sonrasında gözaltına alınan Talib A. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Talib A.'nın sosyal medya hesabından İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı. Talip A., kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını da paylaşmış.

Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisi olan Talib A.'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.

Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisi olan ve 2 kişinin öldüğü, 15'i ağır 60'tan fazla kişinin yaralandığı saldırının hemen ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A.'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA İSLAM KARŞITI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve bu ülkede süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında " Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

SÖZDE BÜYÜK İSRAİL HARİTASINI DA PAYLAŞMIŞ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ve Avrupa'daki İslam karşıtı diğer aşırı sağ oluşumlara destek veren sosyal medya paylaşımlarında da bulunan şüphelinin, kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması da dikkati çekti.

Alman basınının, saldırının ardından X hesabı askıya alınmadan önce kayıt altına aldığı şüphelinin kapak fotoğrafında bir tüfek göründüğü ve profil bilgilerinde Almanya'yı ülke içinde ve dışında "Suudi sığınmacıları avlamakla" ve "Avrupa'yı İslamlaştırmak istemekle" suçladığı ve "Sokrates'in öldürülmesinden Alman ulusunu sorumlu tuttuğu" görülüyor.

ALMANYA'YA TEHDİT

Saldırganın Aralık 2023'te paylaştığı bir X mesajında ise Alman devletini, Suudi Arabistanlı mültecilere zulmetmekle suçladığı ve "Sizi temin ederim ki intikam yüzde 100 gelecektir. Hayatıma mal olsa bile" tehdidinde bulunduğu, devamında "Bunun bedelini Almanya ödemek zorunda kalacak. Çok büyük bir bedel." ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.

Şüphelinin mayıstaki paylaşımında da "Cidden bu yıl ölmeyi bekliyorum. Sebep: Ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım. Alman yetkililer adalete giden tüm barışçıl yolları engelliyor." ifadesini kullandığı ve aynı dönemde bir Arapça paylaşımında da benzer şekilde "Sizi temin ederim ki Almanya savaş istiyorsa bunu yapacağız. Almanya bizi öldürmek isterse onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz. Bütün barışçıl yolları tükettiğimiz için polisten, emniyetten, savcılıktan, yargıdan, İçişleri Bakanlığından yeni suçlarla karşılaştık. Barışın onlara hiçbir faydası yok." şeklinde tehditte bulunduğu aktarılıyor.

Alman basını ayrıca şüphelinin Hristiyanlara ve Müslümanlara hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve diğer saldırılarını övdüğü ve Suudi Arabistan tarafından iadesi talep edilmesine rağmen bu ülkeye geri gönderilmediği bilgilerine yer verdi.

Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Dünya
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