Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek

Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Berlin iltica talebinde bulunan Türkleri iade edecek. Her hafta 500 Türk'ün sınır dışı edilmesi karşılığında Almanya, Türklere yönelik vize işlemlerini hızlandıracak.

ALMANYA İLE TÜRKİYE, NEW YORK'TA ANLAŞTI

Almanya, iltica talebinde bulunan Türk sayısının son yıllarda artmasının ardından Ankara ile masaya oturdu. BM zirvesinin düzenlediği New York'ta yapılan görüşmelerden sonuç çıktı.

HER HAFTA 500 TÜRK DEPORT EDİLECEK

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan yüzlerce Türk vatandaşının kademeli olarak Türkiye'ye geri gönderilmesinde mutabık kalındı. Buna göre, Türkiye Almanya'dan her hafta 500 Türk sığınmacıyı geri kabul edecek.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE İŞLEMLERİ HIZLANDIRILACAK

Buna karşılık Almanya, Türk vatandaşlarının vize işlemlerini hızlandıracak. Öte yandan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Almanya'da başlayan geçici sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanılmıştı.