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Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek

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Berlin ve Ankara'nın Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının iadesi konusunda anlaştığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'nın her hafta 500 sığınmacı Türk'ü iade edeceği, buna karşılık Türk vatandaşlarının vize işlemlerinin hızlandırılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yaptığı açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Berlin iltica talebinde bulunan Türkleri iade edecek. Her hafta 500 Türk'ün sınır dışı edilmesi karşılığında Almanya, Türklere yönelik vize işlemlerini hızlandıracak.

ALMANYA İLE TÜRKİYE, NEW YORK'TA ANLAŞTI

Almanya, iltica talebinde bulunan Türk sayısının son yıllarda artmasının ardından Ankara ile masaya oturdu. BM zirvesinin düzenlediği New York'ta yapılan görüşmelerden sonuç çıktı.

HER HAFTA 500 TÜRK DEPORT EDİLECEK

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan yüzlerce Türk vatandaşının kademeli olarak Türkiye'ye geri gönderilmesinde mutabık kalındı. Buna göre, Türkiye Almanya'dan her hafta 500 Türk sığınmacıyı geri kabul edecek.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE İŞLEMLERİ HIZLANDIRILACAK

Buna karşılık Almanya, Türk vatandaşlarının vize işlemlerini hızlandıracak. Öte yandan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Almanya'da başlayan geçici sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek
Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (12)

Ali Orhan:

Yani suriya li kardeşlerimiz gelecek

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Taro Misaki:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan operasyondan sonra hayatımda ilk defa 2014 teki yerel seçimde Ak partiye oy verdim ve o tarihten sonra 2024 yerel seçimleri dahil kesintisiz ak partiye oy verdim. Kuru ekmek yerdim yine de Cumhur ittifakına oy verirdim ama işsiz kalmış bir adama aylık 600 tl karşılığında zorunlu genel sağlık sigortası yapmak ve genel sağlık sigortası borcu için icra gönderilmesi zoruma gitti. İcra durdurulmaz ise oy vermeye gitmeyeceğim

15
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Özcan Özcan:

MURAT ÇELİĞİ DE ALIRLAR MI ACABA ?KURBANLIK DANA NİYETİNE VERSEK 20 TANE MANDALLA BİR TANE LEĞEN ALSAK YETER KARŞILIĞINDA.

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8
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Ugur Karamanli:

Deport edilecek olanlar Türk’mü yoksa TC pasaportu taşıyan yabancı uğruklu mu

24
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Gökhan Özen:

Taro değneğin ucu sana dokununca mı aklın başına geldi. Açım diyorsun ama seni aç bırakana oy veriyorsun.

7
2
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Mustafa Engin:

Ümmet kardeşlerimiz geliyor yani

8
1
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Atilla Han:

ingiltereden sonra Almanya ile de anlaşma sağlanmış oldu

6
1
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no NAME:

işte devlet bole bişi kucuk az demıyor 500 -1000 kısının pesıne dusyor bızde mılyonlar var her gun onbınlercesı gelıyor ama biz bakıyoz yutuyoz ustune bırde fırca yıyoz vatana ıhanet edenlerı sadece seyredıyoz yonetenler ölecek gideck ama kalıntımılyonlarca sı on yuz mılyonlarca olacak

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ENSON:

Yahu kim kimi kandırıyor resmen yalan ne vize kolaylaştırması yahu bu iş 60 yıldır AB kapısında bekletmekten farklı olmayacak….

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