Alman istihbaratçılar uzun yıllardır "kurtlar sofrası" olarak adlandırılan istihbarat dünyasının "vejetaryenleri" olarak anılıyor, muhatapları tarafından hafife alınıyor. Bu lakabın başlıca nedeni, yasaların onlara sadece istihbarat toplamak ve analiz yapmakla görevlendirmesi, operasyonel yetkiler vermemesiydi.Ancak bu durum artık değişiyor. Almanya, Rusya tehdidi ve artan hibrit saldırılar nedeniyle istihbarat teşkilatlarında köklü reformlar için düğmeye bastı.Dış istihbarattan sorumlu BND ile iç istihbarat teşkilatı BfV, artık sadece bilgi toplamakla görevli olmayacak, örtülü operasyonlar, sabotaj ve misillemeler yapabilecek.Yeni reformların bir başka önemli boyutu ise bu teşkilatların artık yeni nesil siber istihbarata (CYBINT) ağılık verecek olması."Siber casusluk" dönemine uygun olarak yeniden yapılandırılacak Alman istihbarat kurumlarında, yapay zeka destekli "dijital saldırılar" ve etki operasyonları yapabilecek birimler oluşturulacak. Almanya'nın yeni güvenlik doktrininin önemli halkalarından Almanya, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından "yeni milat" (Zeitenwende) olarak adlandırılan çıkışıyla, savunma ve güvenlik doktrininde köklü bir dönüşüm başlattı.100 milyar euroluk ek savunma fonu oluşturan hükümet, kapsamlı silah alımları ve savunma sanayisine yönelik yatırımlarla Alman ordusu Bundeswehr'i "Avrupa'nın en güçlü ordusu" haline getirmek için belirlediği yol haritasını hayata geçiriyor. Almanya açısından, yeni güvenlik doktrinin bir diğer önemli halkasını ise istihbarat teşkilatlarında reform oluşturuyor.Berlin, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planladığı bu dönemde, CIA gibi müttefik ülke istihbarat kuruluşlarına bağımlılığını azaltmak istiyor.Aynı zamanda Avrupa kıtasının güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeyi ve Rusya'ya karşı etkili bir caydırıcılık oluşturmayı hedefliyor.İstihbarat kurumlarını " Almanya'nın ilk savunma hattı" olarak konumlandıran bu yaklaşım, bu yapıların artık pasif kalmamasını, yalnızca bilgi toplamakla yetinmeyip gerektiğinde örtülü operasyonlar yürütmesini ve siber saldırılara karşı misilleme yapabilmesini öngörüyor.Dobrindt: Gerçek gizli servislerimiz olacak Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, reformu savunurken, Almanya'nın son dönemde giderek artan casusluk faaliyetleri, sabotaj eylemleri ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.İstihbarat teşkilatlarını daha aktif hale getirmenin ve onlara operasyonel yetkiler vermenin şart olduğunu savunan Dobrindt, BND ile BfV'nin "haber alma teşkilatlarından, gizli servislere dönüşeceğini" aktardı, "Artık gerçek gizli servislerimiz olacak" dedi. Hükümet, konvansiyonel savaşların yerini alan hibrit tehditlerin, ulusal güvenlik paradigmasını kökten değiştirdiğine dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanları da kritik altyapılara yönelik saldırılar, siber sabotaj girişimleri ve dijital casusluk faaliyetlerinin, devletleri ulusal güvenliği artık yalnızca ülke sınırlarında değil, siber alanda da savunmaya zorladığına işaret ediyor.-Dönüşüm sancısı: Gestapo ve Stasi'nin miras bıraktığı endişeAncak Alman hükümetinin öngördüğü reformlar, ülke tarihinde istihbarat servislerinin oynadığı roller nedeniyle, kamuoyunda hassasiyetle takip ediliyor. Almanya tarihindeki iki karanlık dönemde, Nazilerin Gestapo'su ve Doğu Almanya'daki Stasi'nin yaptığı uygulamalar, insan hakları ihlalleri, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesine karşı toplumda hala güçlü bir hassasiyet ve kuşku yaratıyor.2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da inşa edilen güvenlik mimarisinde, bu nedenle iç ve dış istihbarat "haber alma teşkilatları" (Nachrichtendienste) olarak kurgulanmış ve sadece istihbarat toplamak ve analiz yapmakla yetkilendirilmişlerdi.'Asrın reformu' ile hangi yetkiler veriliyor? Almanya hükümeti ise istihbarat teşkilatları BND ve BfV'ye operasyonel yetkiler veren düzenlemeleri, bu alanda "asrın reformu" olarak nitelendiriliyor.Bu reformlarla birlikte istihbarat teşkilatlarının ajanları, daha önce sahip olmadıkları yetkilere sahip olacak.Örneğin BND ajanları, yabancı ülkelerin bilişim sistemlerine sızıp, bir İHA fabrikası ya da kimyasal silah laboratuarında üretimi engellemek için sabotaj eylemleri düzenleyebilecek. Bu tarz eylemler sadece bilişim sistemleri değil, tesislere de fiziksel zarar verebilecek unsurları içerebilecek.İstihbarat çalışanları, gözetleme ve izleme operasyonları kapsamında ayrıca konutlara ve iş yerlerine gizlice girebilecek. Akıllı telefonlara casus yazılım yükleyebilecek, bilişim sistemlerini manipüle edebilecek, şüphelilerin mülklerinde bulunan silahları ya da patlayıcıları etkisiz hale getirebilecek.Reformlar, ajanlara gözaltı veya zor kullanma gibi polisin sahip olduğu yetkileri tanımıyor. Ancak polisin müdahale etmesi mümkün olmayan tehdit durumlarında eyleme geçmelerine kapı aralıyor.İstihbarat birimlerine, bilişim sistemlerine sızarak verileri silme, manipüle etme, hedef ağlara yanıltıcı dijital veriler yerleştirme, sunucuları ve dijital altyapıları kullanılamaz hale getirme yetkisi de veriliyor.BND, ayrıca hatalı bileşenler ya da parçalar yoluyla manipüle edilecek ürün sevkiyatları sonucunda, yabancı ülkelerin silah sistemlerini kullanılmaz hale getirebilecek, üretim tesislerini sabote edebilecek.Saldırı hazırlığındaki yabancı hacker gruplarının eylemleri, karşı saldırı (back hack) ile önlenebilecek ya da misilleme yapılabilecek. Devlet destekli dezenformasyon aktörleri de hedef alınabilecek.Yapay zekanın istihbarat birimlerinin çalışmalarına entegre edilmesi de planlanan reformların önemli bir unsurunu oluşturuyor. Görüntü karşılaştırmaları veya veri analizleri için yapay zekadan yararlanılacak, milyarlarca ham veri yığını, insan gücü yerine yapay zeka algoritmalarıyla taranacak ve internet üzerindeki biyometrik verilerle eşleştirme yapılabilecek.

Muhalefetten ağır eleştiriler Almanya hükümeti, "gölge savaşların ortasındayız, dönüşüm zorunluluk" diyerek reformları, savunurken, muhalefet partileri, düzenlemelerin "kitlesel gözetime" kapı araladığı "devlet içinde yeni bir gizli polis oluşumuna geçit verdiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.Muhalefetteki Sol Parti, reformun polis ile istihbarat teşkilatları arasındaki tarihsel ayrımı ortadan kaldırdığını, ülke çapında yapay zeka destekli kitlesel gözetim sistemine kapı araladığını ve iç istihbaratta yaşanan dönüşümle "yeni bir Alman gizli polisinin" oluşturulduğunu öne sürüyor.Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de reformun "BfV'yi Stasi 2.0'ye dönüştüreceğini", yeni düzenlemelerin "totaliter nitelik" taşıdığını ve bunun "hukuk devletine karşı girişilen bir darbe olduğunu" iddia ediyor.Yeşiller Partisi ise BND için öngörülen dönüşüme destek açıklamakla birlikte, BfV'ye dair düzenlemelere itiraz ediyor. Özellikle iç istihbarata reşit olmayanların muhbir olarak kullanılmasına imkan sağlanmasını eleştiren Yeşiller, bu düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nden dönebileceğine işaret ediyor.Hükümet ise verilecek yetkilerin istihbarat kuruluşları tarafından kötüye kullanımı önlemek amacıyla bir Bağımsız Denetim Kurulu kurulacağını, bu kurulun istihbarat kuruluşlarının faaliyetlerini izleyeceğine dikkat çekiyor.Hükümetin reform planları, 13 Kasım'da Federal Meclis'te yaşanan hararetli tartışmaların ardından kabul edilerek ilk aşamayı geçti. Yasa değişiklikleri, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 308 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.Reformların, eyaletlerin temsil edildiği Federal Konsey'de de (Bundesrat) önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Hükümetin hedefi, yasanın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da yıl sonundan önce onaylanarak yürürlüğe girmesi.Yeniden yapılanma: Hacker aranıyorİstihbarat teşkilatlarının yetkilerindeki köklü değişim, kurumsal yeniden yapılanmayı da zorunlu kılıyor.Klasik saha ajanlığından yeni nesil yapay zeka destekli siber istihbarata dönüşüm yeni personel alımıyla gerçekleştirilecek.BND, yasanın onaylanmasını beklemeden, yeni personel alımları için şimdiden düğmeye bastı.Yapay zeka destekli siber istihbarata geçiş kapsamında, özellikle bilişim teknolojileri uzmanları ve hackerlar arayan teşkilat, 3 bin 200 euro ila 7 bin 500 euro arasında değişen maaşlar teklif ediyor.