İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı Vali Gül karşıladı! Görüştüğü ilk isim İmamoğlu oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçakla saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

İSTANBUL VALİSİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. Steinmeier'in, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyarette Gaziantep ve Ankara'ya da gitmesi bekleniyor.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN PAYLAŞIM

Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU'YLA SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

STEİNMEİER'İN TÜRKİYE PROGRAMI

Steinmeier'in binlerce Türkiyeli 'misafir işçinin' (Gastarbeiter) trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılması öngörülüyor. Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk bırakacak. Steinmeier'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da bir araya gelmesi öngörülüyor.