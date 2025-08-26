Alev saçan boğa, festival alanında bir seyirciyi ağır yaraladı

İspanya'nın Alfafar kasabasında düzenlenen bir festivalde korku dolu anlar yaşandı. Boynuzlarına bağlanmış meşalelerle alevler saçan dev bir boğa, kalabalığın önünde bir adama saldırdı.

Görüntülerde adamın, elinde içeceğiyle birlikte, diğer katılımcılarla boğayı kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak boğa bir anda öfkeyle adama saldırıyor. Adam güvenlik bariyerlerinin altına kaçmaya çalışsa da, boğanın alevli boynuzu tarafından çarpılıyor ve yere savruluyor.

Boğa bununla yetinmeyip yerdeki kurbana saldırmaya devam ediyor, boynuzlarını savururken kıvılcımlar etrafa saçılıyor. Adam panik içinde kaçmaya çalışıyor ve sonunda ayağa kalkıp güvenli bir yere koşmayı başarıyor. Fakat çantası boğanın boynuzuna takıldığı için boğa kafasını hâlâ savuruyor ve izleyenler çantayı geri almaya çalışıyor.

Bu olay, İspanya'daki festivallerde boğa saldırılarının ilk örneği değil. Geçen yıl Tordesillas'da bir festivalde, bir adam boğa tarafından boynuzlanarak havaya fırlatılmış ve izleyenlerin müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Daha ciddi bir vakada ise El Casar bölgesinde bir adam, boğa koşusu sırasında boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Kurban, önce Guadalajara Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına, ardından Madrid'deki La Paz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

El Casar yerel yönetimi, bu trajik olayın ardından üç gün resmi yas ilan etti. Hayvan hakları dernekleri ise bu tür etkinliklerin hem insanlar hem de hayvanlar için büyük risk oluşturduğunu, ayrıca çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Dernek sözcüsü, "İnsan sağlığı ve hayvanlara saygı modern toplumun öncelikleri olmalı. Bu tür etkinliklerin gerçekten teşvik etmek istediğimiz değerleri yansıtıp yansıtmadığını yeniden düşünmeliyiz" dedi.