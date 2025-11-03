Haberler

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti
Güncelleme:
Selahattin Demirtaş hakkında hak ihlali olduğunu belirterek tahliye kararı veren AİHM, kararın Büyük Daire'de yeniden değerlendirilmesi talebiyle Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti

  • AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik itirazını reddetti.
  • AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kararı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini gerektirdiğini belirtti.
  • AİHM'in kararı, Türkiye'nin itirazının reddedilmesiyle kesinleşti.

Aihm, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

AİHM'DEN TÜRKİYE'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞVURUSUNA RET

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına ekim ayında itiraz eden Türkiye'nin başvurusu karara bağlandı. Aihm, Türkiye'nin kararını reddetti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Aihm'in kararının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Aihm, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha verdi!

Bilindiği üzere Aihm, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, Aihm'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILMALI"

Aihm'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır.."

NE OLMUŞTU?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamış ve Demirtaş'ın avukatları, yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli karara karşı 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlâl ve tahliye kararına ilişkin Türkiye'nin itiraz süresi 8 Ekim'de sona eriyor. Türkiye'nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler 8 Ekim'e çevrilirken, Demirtaş'ın avukatları dosyanın gittiği istinaf mahkemesine ilk tahliye başvurusunu yaptı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıbesirbesenk:

Şu inadı bırakın artık 9 yıl oldu. SELO BAŞKAN”ı serbest bırakın..

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

teröristlern yeri orası yasin börüleri unutmadık

yanıt3
yanıt10
Haber YorumlarıNothingness:

Years come, years go. People make babies. Bu I don't get married and I wont make babies. I wonder where the soul of the baby comes from. Is it the combination of mother and father's soul ? or does the soul of the baby come from NOTHINGNESS magically ( in unexplainable way ) ? .. What happens to people that die without marriage or babies ? Do their souls disappear to NOTHINGNESS ? or do their souls fly into the COSMOS and go elsewhere ?

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıTaner Soysüren:

Umut Yağcı ya cevaben Sela adam öldürmedi, İmralıdaki adam binlerce insan öldürdü. Şimdi İmralıdakine terörist demeye korkar olduk sizin zihniyetiniz yüzünden!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

güzel insan inşallah en kısa zamanda özgür kalırsın

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNothingness:

Once he has been FREED, he should start an internet search engine and hire us both. Maybe we can make lots of money together ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Kara:

t.c hiçbir mahkemeyi umursamaz ankaranın hukuku neyse onu uygular yada reis ne derse o olur

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

bakalım, bağımsız yargımız neye karar verecek.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

bahçeli ve demirtaş masanın ayaklarını oluşturdu hayırlı olsun

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
