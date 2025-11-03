AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

Aihm, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına ekim ayında itiraz eden Türkiye'nin başvurusu karara bağlandı. Aihm, Türkiye'nin kararını reddetti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Aihm'in kararının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Aihm, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha verdi!

Bilindiği üzere Aihm, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, Aihm'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILMALI"

Aihm'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır.."

NE OLMUŞTU?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamış ve Demirtaş'ın avukatları, yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli karara karşı 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlâl ve tahliye kararına ilişkin Türkiye'nin itiraz süresi 8 Ekim'de sona eriyor. Türkiye'nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler 8 Ekim'e çevrilirken, Demirtaş'ın avukatları dosyanın gittiği istinaf mahkemesine ilk tahliye başvurusunu yaptı.