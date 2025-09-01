Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 800'den fazla kişinin öldüğü, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

"HAYATLARI KURTARMAK İÇİN TÜM KAYNAKLAR KULLANILACAK"

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti. Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR

Zabihullah Mücahid daha sonra düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu. Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili de gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde yer aldığını, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının ancak helikopterlerle yürütülebildiğini söyledi.

ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı. Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

KIZILHAÇ'TAN KRİTİK ÇAĞRI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'da çok sayıda can kaybına neden olan depremin birçok aileyi yerinden ettiğini ve bu insanların acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. IFRC, Afganistan'da yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Afganistan yönetiminin, ülkenin güneydoğu illerindeki yıkıcı depreme müdahale ettiği belirtilen açıklamada, 6 büyüklüğünde güçlü depremin Kunar, Nangarhar ve Laghman illerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesi yer aldı.

Afgan Kızılayının, etkilenen kişilere destek olmak ve acil yardım sağlamak amacıyla incelemelerde bulunmak üzere acil durum ekipleri görevlendirdiği aktarılan açıklamada, ambulansların yaralıları, tam kapasiteye ulaşan Nangarhar Hastanesi dahil aşırı kalabalık sağlık tesislerine taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, "Arama ve kurtarma desteği, acil sağlık hizmetleri, yiyecek ve temiz su ile yol erişiminin yeniden sağlanması, acil ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan Afganistan'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yapıldı. "Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

BİR TAZİYE MESAJI DA ÇİN'DEN

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Şi, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, depremde ölenler için taziye diledi.

Devlet Başkanı Şi, "Umarım Afgan hükümeti ve halkı zorlukların üstesinden gelir ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa eder." dedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün gece Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.