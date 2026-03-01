Haberler

ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var

ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı. İsrail'de 9 kişi yaşamını yitirdi, 121 kişi yaralandı. ABD tarafında ise 3 asker öldü, 5 yaralı bulunuyor. Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de çeşitli can kayıpları ve yaralanmalar var.

  • İran'da 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı.
  • İsrail'de 9 kişi öldü, 121 kişi yaralandı.
  • ABD askerleri arasında 3 ölü, 5 yaralı bulunuyor.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artıyor. İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı.

Bölgede süren karşılıklı saldırıların ardından farklı ülkelerden gelen veriler, çatışmanın bilançosunu ortaya koydu.

  • İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı.
  • İsrail'de 9 kişi yaşamını yitirdi, 121 kişi yaralandı.
  • ABD askerleri arasında 3 ölü, 5 yaralı bulunuyor.
  • Bahreyn'de ölü bildirilmezken 4 kişi yaralandı.
  • Irak'ta 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
  • Ürdün'de can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
  • Kuveyt'te 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
  • Umman'da ölü bulunmazken 5 kişi yaralandı.
  • Katar'da 16 kişi yaralandı, can kaybı bildirilmedi.
  • Suudi Arabistan'da ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.
  • Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız

Arakçi'den barış umudunu artıracak sözler! Trump'a mesajı var
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

Avrupa'dan aykırı ses! Trump'a söyledikleri ağza alınmayacak cinsten
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

İran'dan Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı

Körfez yangın yeri! İran'ın vurduğu başkent dumanlara teslim