ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

ARABİSTAN'DA ABD-UKRAYNA ZİRVESİ

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD'li ve Ukraynalı heyetler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirmek için yapılan görüşme 9 saatin ardından sona erdi. Ukrayna heyetine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak liderlik ederken, ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz yer aldı.

UKRAYNA 30 GÜNLÜK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Rubio, kritik görüşmelerin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rubio, "Bugün Ukrayna'ya bir teklif yaptık ve Ukrayna, ateşkes sürecine girerek çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için müzakerelere başlamayı kabul etti" dedi. Rubio, Ukrayna'nın tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya tarafının da kabul etmesiyle eş zamanlı olarak uygulanmaya başlayacak olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

GÖZLER RUSYA'NIN VERECEĞİ KARARDA

Bu noktada teklifi Rus tarafına taşıyacaklarını vurgulayan Rubio, "Onların da kabul etmelerini ve barışa evet demelerini umuyoruz. Artık top Rusya'nın sahasında. Başkan'ın burada en öncelikli hedefi, her şeyin üstündeki amacı, bu savaşı sona erdirmek. Bence Ukrayna yönetimi bugün bu yönde somut bir adıma attı. Rusların da aynı şekilde karşılık vermesini umuyoruz" dedi.

Basın toplantısında gazetecilerin Rusya'nın ateşkes teklife cevap vermesi için herhangi bir son tarih olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap veren Rubio, Rusya'dan olabildiğince hızlı bir şekilde cevap beklediklerini söyledi. Rubio, Rusların sunabileceği bir iyi niyet göstergesi olup olmayacağına ilişkin bir soruya cevabında ise en güzel iyi niyet göstergesinin ateşkes teklifine evet demek olacağını söyledi. Rubio, Ukrayna ve ABD arasındaki maden anlaşmasına ilişkin bir soruya ise bugünkü görüşmelerde bu konunun tartışılmadığını ve barış görüşmelerine odaklandıklarını söyledi.

ABD UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMLARA DEVAM EDECEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ise görüşmelerde Ukrayna heyetinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış vizyonunu paylaştığı yönünde çok net bir mesaj verdiğini söyledi. Çatışmaları sona erdirme, ölümler durdurma, cephe hattındaki trajik insan kıyımı ve ulusal kaynakların tüketilmesini sonlandırma kararlılığı bulunduğunu ifade eden Waltz, Ukrayna'nın sadece ateşkes teklifini kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda savaşı nihai olarak sona erdirme yönünde de derinlemesine görüşmeler yaptığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın başlattığı mekik diplomasinin sürdüğünü ifade eden Waltz, "Rusya tarafı için belirlenmiş bir müzakere heyeti var. Ukrayna tarafı için de müzakere heyeti belirlenmiş durumda. Ben, önümüzdeki günlerde Rus mevkidaşımla görüşeceğim. Bakan Rubio, önümüzdeki günlerde G7 dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri de perşembe günü Beyaz Saray'da olacak. Bu süreci bu şekilde ileriye taşıyacağız" dedi. Waltz, "Bu ilerlemenin sonucu olarak Başkan, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları ve güvenlik desteğini durdurma kararını askıya almaya karar verdi. Bu karar derhal yürürlüğe girecek" dedi.

Yermak ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çıkarlarını korumanın "en önemli şey" olduğunu belirterek, bunun için "adil bir barışın" ise "anahtar" olduğunu söyledi. Yermak, ABD'li ve Suudi Arabistanki yetkililere toplantı için teşekkür etti.

"ABD RUSYA'YI BUNU YAPMAYA İKNA ETMELİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı sona erdirmeye ya da savaşa devam etmeye hazır olduğunu göstermesi gerektiğini belirterek, "Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasının zamanı geldi" dedi. ABD tarafının ilk adımı hemen atarak 30 gün boyunca sadece Karadeniz'de değil tüm cephe hattında tam bir ateşkes önerisinde bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, "ABD, Rusya'yı bunu yapmaya ikna etmeli. Yani, biz kabul ediyoruz ve eğer Ruslar da kabul ederse o zaman sessizlik rejimi işe yarayacaktır" dedi.