- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'ta

LARNAKA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında son dakika bir değişiklik yaparak Batı Şeria'ya geçip, Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü. İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirerek Ramallah'a geçen Blinken, Türkiye ziyareti öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geldi. ABD'li Bakan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ve Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmişti

ABD, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için Hayfa Limanı'na kruvaziyer göndermişti. ABD vatandaşlarını taşıyan gemi, İsrail'den önce deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, oradan da havayoluyla ABD'ye götürülmüştü. Görüşmelerde, Güney Kıbrıs'ın bu konudaki rolünün de ele alınması bekleniyor.

Blinken daha sonra Türkiye'ye hareket edecek.

Blinken, ilk kez Batı Şeria'da

İsrail'in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana çok sayıda Arap ülkesine ziyaret gerçekleştiren, İsrail'e ise 3 kez giden Blinken, o tarihten bu yana ilk kez Batı Şeria'ya geçti. Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Ramallah şehrinde Filistin yönetiminin merkez binasında görüştü. Görüşmede Abbas, İsrail-Filistin çatışmalarının sona ermesinin ardından Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayacak bir siyasi çözüm için Filistin yönetiminin tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Filistin Devleti'ne ait topraklardaki İsrail askeri varlığına son verilmesi ve Doğu Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla güvenlik ve barışın sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu öne sürdü.