ABD'den 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seçimlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yapılan açıklamada, "ABD seçimlerde taraf tutmaz. Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek" ifadelerine yer verildi.

ABD, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz… Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek" mesajı verildi.

"HANGİ HÜKÜMET SEÇİLİRSE SEÇİLSİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlığın günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, "Pazar günü Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği" soruldu. Sözlerine "Etkilemeyecek" diyerek başlayan Patel, "Türk halkı tarafından hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu ilişkileri derinleştirmeye, bir dizi işbirliği alanı ve ortak öncelikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ETKİN ROL OYNADI"

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna ve ABD için önemli olan bir dizi konuda vazgeçilmez bir rol oynadığına da dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde oynadığı role işaret etmek istiyorum. Onların liderliği ve bir araya getirici rolü sayesinde, Rusya'nın tahılı silah haline getirmesini engelleyecek bir mekanizma var" dedi.

"ABD SEÇİMLERDE TARAF TUTMAZ"

VOA'nın haberine göre Patel yanıtını, "Ancak genel olarak ABD seçimlerde taraf tutmaz. Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmektir" diyerek tamamladı.