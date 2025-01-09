ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'nin en varlıklı eyaletletlerinden California'daki Los Angeles kenti alevlere teslim oldu. 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle binden fazla ev ya tamamen yandı ya da büyük hasar gördü.

KORKUTAN UYARI: TÜM KENT TEHDİT ALTINDA

Los Angeles'ta yetkililer tüm kentin tehdit altında olduğu uyarısını yaptı. En az 137 bin kişi tahliye edildi. California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta beş bölgede yangınların devam ettiği belirtiliyor. Hollywood Tepeleri'ni de etkileyen yangınların üçü kontrol altına alınmış değil... Kentin yerel yöneticilerinden Kathryn Barger, durumun vahametini anlatırken yangının "yüzde 0" kontrol altında olduğunu söyledi. Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Marqueece Harris-Dawson, en korkunç geceyi geçirdiklerini söyledi.

YANGIN NEDEN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR?

Dünyanın süper gücü olarak tabir edilen ABD'nin yangını kontrol altına alamamasının en büyük nedeni kuvvetli fırtına... Bölgede çekilen bir görüntü, rüzgarın alevleri nasıl taşıdığını gözler önüne serdi.

TRUMP, BIDEN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.Trump, California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi yaşama yönlendirdiğini ve bunun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu iddia ederek, California Valisi Newsom'un istifasını istedi.

SİNEMA SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ

Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti.Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, "Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

İTFAİYE SAYISI YETERSİZ

AFP haber ajansının bölgeden geçtiği son bilgilere göre; güçlü rüzgarın etkisi ile yayılan alevler kontrol altına alınamıyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marrone, ajansa yaptığı açıklamada ekiplerinin ortaya çıkan felaketin ölçeği ve hızıyla mücadele etmekte zorlandığını belirtti ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama Los Angeles County'de bu konuyla ilgilenecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.