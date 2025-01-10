ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Dünyanın "Süper Gücü" ABD, şimdiye kadar en büyük ve en yıkıcı yangın ile boğuşuyor. Los Angeles'ta 3 gün önce başlayan tarihi yangında kaydedilen görüntüler 3. dünya ülkelerini aratmıyor. Yangına az sayıda uçak ile müdahale eden ABD itfaiyesininmarket poşeti, kadın çantası ve light sütle alevleri söndürmeye çalıştığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Süper Güç ABD'de şimdi de yağmacılar sokaklara indi.

10 BİN EV KÜL OLDU, 10 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında aralarında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi dünyaca ünlü Hollywood yıldızının milyonlarca dolarlık malikanelerin de olduğu 10 bin ev kül oldu.

Yetkililer, Los Angeles bölgesini kasıp kavuran iki büyük orman yangınında en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

MARKET POŞETİ VE KADIN ÇATASIYLA ALEVLERİ SÖNDÜRDÜLER

ABD'li yetkililerin yangınla mücadele için yeterli önlemi almaması, alevlerle karşı karşıya gelen itfaiyecilerin de işini zorlaştırıyor.

Yangın musluklarında suların bittiği Los Angeles'ta, vatandaşlar kovalar, torbalar ve çantalarla sular taşıyarak yetersiz kalan itfaiyeye su götürmeye başladı. İtfaiyecilerin market poşeti, kadın çantası ve sütle alevleri söndürmeye çalışması süper gücün aslında ne kadar çaresiz olduğunu gözler önüne serdi.

YAĞMACILAR MEYDANLARA İNDİ

ABD'de şimdi de yağmacılar meydanlara indi. Los Angeles'ta yükselen alevlerden kaçmaya başlayan birçok insanın güvenli bölgelere gitmesini fırsat bilen yağmacılar, şehirdeki boş evleri boşaltmaya başladı.

Yağmacılar, kimsesiz kalan evlerdeki değerli eşyaları sırtlarına alarak kaçtığını gösteren videolar viral oldu. Los Angeles Şerifi Robert Luna, harap olmuş bölgelerde yağmalama iddiasıyla 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.

ULUSAL MUHAFIZLAR BÖLGEDE, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Vali Gavin Newsom, ilçenin Kaliforniya Ulusal Muhafızlarının konuşlandırılması talebini onayladığını duyurdu. Aynı zamanda Los Angeles'ta akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.