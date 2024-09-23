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ABD'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirip mahrem görüntülerini çektiği kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı

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ABD'de yaşanan gizli kamera skandalında yatılı bakıcı Kelly Andrade, işvereni Michael Esposito'ya açtığı davayı kazandı. 2.78 milyon dolar tazminat alacak. New York'taki restoran sahibi Esposito, Andrade'nin odasına gizli kamera yerleştirmekle suçlandı. Esposito ve eşi 780.000 dolar duygusal travma tazminatı, ayrıca 2 milyon dolar cezai tazminat ödeyecek. Olay, au pair programlarının güvenliğini tartışmaya açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir gizli kamera skandalı, mahkeme kararıyla sonuçlandı. Kolombiyalı yatılı bakıcı Kelly Andrade (28), işvereni Michael Esposito'ya (35) karşı açtığı davayı kazanarak 2.78 milyon dolar tazminat almaya hak kazandı.

Olay, New York'un Staten Island bölgesinde meydana geldi. LaRosa Grill adlı restoran zincirinin sahibi Esposito, Andrade'nin yatak odasındaki duman dedektörüne gizli kamera yerleştirmekle suçlandı. İddiaya göre, kamera Andrade'nin "yüzlerce" özel görüntüsünü kaydetti.

Manhattan'daki jüri, Esposito ve eşi Danielle'in 780.000 dolar duygusal sıkıntı tazminatı ödemesine karar verdi. Ayrıca Michael Esposito'ya 2 milyon dolar cezai tazminat verildi.

Andrade, Cultural Care Au Pair programı aracılığıyla ABD'ye gelmişti. Esposito ailesinin dört çocuğuna bakmak üzere işe alınmıştı. Ancak üç hafta sonra, odasındaki duman dedektöründe bir tuhaflık fark etti ve içinde gizli kamera olduğunu keşfetti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yaşanan tartışmada Andrade, korkuya kapılarak pencereden atladığını ve polis karakoluna sığındığını belirtti. Kameranın hafıza kartını polise teslim etti.

Dört çocuk babası Esposito, 24 Mart 2021'de yasadışı gözetleme suçlamasıyla tutuklandı. Olay, ABD'de au pair programlarının güvenliği konusunda tartışmalara yol açtı.

Andrade'nin avukatı, "Bu karar, kişisel mahremiyet haklarının önemini vurguluyor ve bu tür suçların ciddiyetle ele alınması gerektiğini gösteriyor," dedi.

Esposito'nun avukatı ise kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Bu olay, yabancı ülkelerde çalışan au pair'lerin karşılaşabileceği risklere dikkat çekerken, işverenlerin sorumluluklarını da gündeme getirdi. Uzmanlar, au pair programlarında daha sıkı denetim ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguluyor.

ABD'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirip mahrem görüntülerini çektiği kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirip mahrem görüntülerini çektiği kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirip mahrem görüntülerini çektiği kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirip mahrem görüntülerini çektiği kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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