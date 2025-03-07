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Elon Musk kabine toplantısında iki bakanla birden tartıştı, Trump araya girmek zorunda kaldı

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New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın, kabine toplantısında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile ayrı ayrı tartıştığını iddia etti. İki tartışma da Trump'ın araya girmesiyle son buldu.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesine konuşan kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın kabinesinde çatlaklar meydana geldiğini belirtti.

Elon Musk, kabine toplantısında iki bakanla birden tartıştı

ELON MUSK İLE DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO KABİNE TOPLANTISINDA TARTIŞTI

Kaynaklara göre, Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, kabine toplantısında "Kimseyi kovmadınız" diyerek Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu personel sayısını azaltmamakla suçladı. Rubio ise Musk'ın dürüst davranmadığını belirterek, 'alaycı bir tavırla' Dışişleri Bakanlığında 'erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin' işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını ve Musk'ın yeniden 'işten çıkarma şovu' yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediğini sordu.

TRUMP ARAYA GİREREK RUBİO'YU SAVUNDU

İkili arasındaki tartışma 'rahatsız edici' şekilde uzadıktan sonra Trump, araya girerek 'harika bir iş' çıkardığını söylediği Rubio'yu savundu. Trump, Rubio'nun uğraşması gereken çok şey olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini, dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Elon Musk, kabine toplantısında iki bakanla birden tartıştıABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

MUSK'IN "DEMİR TESTERE" YAKLAŞIMINDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Kabine yetkilileri, Musk'ın israf, dolandırıcılık ve suistimalleri azaltmak konusundaki çabalarını beğendiklerini dile getirse de onun "demir testere" yaklaşımından hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. Dünkü toplantı, Trump'ın, Musk hakkında artan şikayetleri dikkate aldığının bir işareti olarak değerlendirildi. Toplantıda Trump, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) misyonunu desteklediğini ancak yaklaşımında biraz daha rafine olmasının zamanının geldiğini söyledi. Trump ayrıca, artık sekreterlerinin yetkili olacağını, Musk'ın ekibinin ise sadece tavsiyelerde bulunacağını belirtti. Haberde, toplantının ardından sosyal medyadaki paylaşımında Trump'ın, federal iş gücünü azaltma planının bir sonraki aşamasında "balta" yerine "neşter" ile yürüteceklerini belirtmesi, Musk'ın bu konudaki yaklaşımına bir gönderme olarak değerlendirildi.

Elon Musk, kabine toplantısında iki bakanla birden tartıştıABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy

MUSK, ULAŞTIRMA BAKANI SEAN DUFFY İLE DE TARTIŞTI

Kabine toplantısında ayrıca Musk ile Ulaştırma Bakanı Sean Duffy arasında da tartışma yaşandı. Duffy, DOGE'nin, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesindeki hava trafik kontrol görevlilerini işten çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Şu anda uğraşmam gereken çok sayıda uçak kazası var ve sizin adamlarınız benden hava trafik kontrol görevlilerini işten çıkarmamı istiyor." dedi. Musk ise Duffy'nin iddiasını "yalanlayarak" Bakandan kovulanların isimlerini vermesini istedi. Duffy, herhangi bir isim olmadığını çünkü bu çalışanların kovulmasını kendisinin engellediği söyledi.

TRUMP BİR KEZ DAHA ARAYA GİRDİ

Bu tartışmada da araya giren Trump, Duffy'ye bu görevlilerin "dahil" olması gerektiğini belirterek Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) insanları hava trafik kontrol görevlisi olarak işe alması tavsiyesinde bulundu. Toplantı hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, Musk'ın özellikle Rubio'ya yönelik öfkesinin odadakileri şaşırttığını söyledi. Bir başka kişi ise Musk'ın Duffy ve Rubio'ya yönelik tepkilerinin, birçoğu DOGE'den özel olarak şikayetçi olan diğer kabine üyelerini konuşmaktan caydırmış gibi göründüğünü aktardı.

Elon Musk kabine toplantısında iki bakanla birden tartıştı, Trump araya girmek zorunda kaldı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Kral ve soytarısı işte özeti

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

iyi ki varsın cehennem

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