Üye Girişi
Haberler

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

Geniş Video İzle
Güncelleme:

New York'ta görüntülenen firari anne Eylem Tok ve oğlunun gülümsedikleri kareler büyük tepki çekerken, olayla ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği sırada 3 kadının Tok ve oğlunu kovalayarak yüzlerine tükürdüğü hatta devam edip taksinin içinde de tükürmeye devam ettikleri öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

EYLEM TOK VE OĞLU NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın ardından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtıkları bilinen ve haklarında kırmızı bülten talebi hazırlanan Eylem Tok ile oğlu T.C., New York'ta görüntülendi.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİRKEN GÜLDÜLER"

Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X (Twitter) hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

3 KADIN KOVALAYARAK YÜZLERİNE TÜKÜRMÜŞ

Yazar Eylem Tok ve oğlunun gülümsedikleri fotoğraflar büyük tepki çekerken, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği sırada 3 kadının Tok ve oğlunu kovalayarak yüzlerine tükürdüğü hatta devam edip taksinin içinde de tükürmeye devam ettikleri öğrenildi.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullanmıştı: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Eylem Tok New York Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Semih Dere kimdir? CHP Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Semih Dere kaç yaşında, nereli? Erdoğan Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar kaç yaşında, nereli? Hasan Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar kaç yaşında, nereli? Ali Altıner kimdir? CHP Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Ali Altıner kaç yaşında, nereli? Davut Arzu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı Davut Arzu kaç yaşında, nereli? Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli? Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (15)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Seeking justice in Türkiye is like looking for a virgin in a brothel.

158
15
yanıtYanıtla
siyah.beyaz:

ilahi adaletten kaçamayacaksınız.. elbet bir gün tecelli edecek...bakalım o günde böyle sırıtabilecekmisiniz.

158
11
yanıtYanıtla
Ali :

İş ilahi adalete kaldıysa çok beklersin. Malum 22 yıldır bekliyoruz...

yanıt44
yanıt33
Gjerj Kastoroiti:

para çözer bu ülkede herşeyi merak etmeyin bu kadar sesi Somalili de çıkarmadiniz para verildi iş bitti

89
21
yanıtYanıtla
Ethem Karakaya:

Ben görüntülerde ne kovalayanı gördüm ,nede tüküreni uydurmayın.

83
5
yanıtYanıtla
Cevap :

Burak Erdoğan'ın kaçması ne oldu peki ? Ölen öldüğü ile kaldı. Ona gelince adalet yerini bulmaz. Laf yapanda olmaz unutuldu gitti çünkü.

56
9
yanıtYanıtla
hic33:

Bu zibidi sırf bu iğrenç sırıtışı için iade alınıp müebete çarptırılmalı. Bir insanın canını aldın lan mikrop. Hele anne, sen bir yazarsın, bir yazar tüm duyguları en yoğun yaşayan insandır, merhamet, vicdan, adalet kavramlarını en iyi bilmesi gereken insandır; ve en iyi empati yapabilen insan. Oğlunun ölümüne sebep olduğu çocuğun annesini hiç düşünmedin mi?

17
0
yanıtYanıtla
JY:

GEMICIKLERI OLAN SAHISIDA YAPMISLAR MI?????? YAPMADILARSA ONADA YAPMALILAR.

10
7
yanıtYanıtla
Can null:

Helal olsun be ????????

10
5
yanıtYanıtla
Serkan Kaplan:

idam şarttttt

11
2
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title