Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan tepki: Putin bir savaş suçlusu - Haberler

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Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan tepki: Putin bir savaş suçlusu

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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Rusların barış müzakereleri nedeniyle geri çekildiği Kiev yakınlarındaki Buça kenti sokaklarında elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş çok sayıda ceset bulundu. Rus tarafı görüntülerin fotomontaj olduğunu ifade ederken, konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı Biden ise "Bu bir savaş suçudur. Putin savaş suçlusudur. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi. Öte yandan Biden, Putin yargılanması talebinde bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 40. gününde de devam ediyor. Müzakere görüşmeleri sonucunda başkent Kiev yakınlarındaki kentlerden ayrılan Rus ordusu, ardında yüzlerce ceset bıraktı. Ukraynalı yetkililer, Rusya ordusundan geri alınan Buça kenti sokaklarında elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş çok sayıda ceset bulduklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin savaş suçlusu

Buça ve Irpin kentlerini ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski ise "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini ve fotoğrafların fotomontaj olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin savaş suçlusu

Tüm dünyanın tepkisini çeken görüntülerin ardından ABD Başkanı Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin savaş suçlusu

Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin savaş suçlusu

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Joe Biden, Putin, ABD, Dünya, Haberler

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Yorumlar (3)

Melih Kılaç:

YA amerıka çok mu masum:Siz kızılderililere soykırım yaptınız vietnam katliamı afganistan katliamı ırak katliamı suriye katliamı hangi birini sayim

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burakk:

Bütün bunları yaptı ise elbette savaş suçu sanığıdır. Yargılanmalıdır. Tıpkı Vietnam da, Irak ta, savaş suçu işleyenlerin yargılandığı gibi..Neee, onlar yargılamadı mı!!!

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Esnafin biri:

Itsin coje musluman ulkelerinde yaptiginiz katliam hic akliniza gelmiyor mu

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