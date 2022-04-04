Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan tepki: Putin bir savaş suçlusu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 40. gününde de devam ediyor. Müzakere görüşmeleri sonucunda başkent Kiev yakınlarındaki kentlerden ayrılan Rus ordusu, ardında yüzlerce ceset bıraktı. Ukraynalı yetkililer, Rusya ordusundan geri alınan Buça kenti sokaklarında elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş çok sayıda ceset bulduklarını duyurdu.

RUSYA: TEK BİR SİVİLE DAHİ ZARAR VERMEDİK

Buça ve Irpin kentlerini ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski ise "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini ve fotoğrafların fotomontaj olduğunu ifade etti.

BİDEN: PUTİN BİR SAVAŞ SUÇLUSU

Tüm dünyanın tepkisini çeken görüntülerin ardından ABD Başkanı Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

"ABD RUSYA'YA DAHA ÇOK YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.