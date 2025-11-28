ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken, Washington Post'ta yayımlanan bir analiz uluslararası gündemde büyük yankı uyandırdı. Gazete, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, görevden uzaklaştırılması veya devrilmesi durumunda Türkiye'ye sığınabileceğini iddia etti.

"Maduro'nun Türkiye ile bağları muhtemel sürgüne giden yolu kolaylaştırabilir" başlıklı haberde, ismi açıklanmayan bir yetkilinin, Maduro için Türkiye'de yapılacak olası bir sürgün anlaşmasının, ABD'ye iade edilmeyeceğine dair garantileri de içerebileceğini söylediği aktarıldı.

"TÜRKİYE ONUN İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"

Washington Post'a konuşan kaynak, Maduro'nun Türkiye'yi güvenli bir seçenek olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri dile getirdi: "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro, Erdoğan'a güveniyor ve Erdoğan'ın da Trump'la ilişkileri iyi. İnsanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor."

ABD–VENEZUELA GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD, kısa süre önce Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles adlı yapıyı Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı. Venezuela ise bu adımı, ülkeye müdahale hazırlığının bahanesi olarak nitelendirmişti. Gerilimi artıran diğer bir gelişme ise ABD'nin dünyanın en büyük uçak gemilerinden USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu Latin Amerika bölgesine göndermesi oldu. Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve olası bir saldırıya karşı hazır olduklarını açıkladı.

SAVAŞ GEMİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile siyasi gerilim devam ederken, ülkesinin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u ziyaret ederek Şükran Günü yemeği verdi.

"KARADAN DA DURDURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Son haftalarda çok sayıda Venezuelalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdiklerini belirten ABD Başkanı Trump, bu konuda tam başarı elde ettiklerini savundu. Trump, Venezuela'dan gelen uyuşturucunun ABD'de her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürerek, bu durumun çaresine bakacaklarını söyledi. Uyuşturucunun ABD'ye deniz yoluyla sevkinin büyük oranda azaldığına işaret eden Trump, "Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak" dedi.