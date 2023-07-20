ABD Askeri Kuzey Kore'ye Giriş Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge'yi geçerek Kuzey Kore'ye giriş yapan ABD askeri Travis King'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Miller, yabancı hükümetlerle temaslar konusunda Pentagon'un Kore Halk Ordusuyla iletişime geçtiğini ancak henüz cevap alınmadığını belirtti. Durumun hassas olduğunu vurgulayan Miller, Güney Kore, İsveç ve Washington'daki muhataplarla temaslarda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, King'in bir 'koz' olarak kullanılma olasılığına dair spekülasyon yapmadan önce tüm gerçeklerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge'yi geçerek Kuzey Kore'ye giriş yapan ABD askeri Travis King'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı hükümetlerle temaslar konusunda, Pentagon dün (Kuzey) Kore Halk Ordusundaki mevkidaşlarıyla temasa geçti. Anladığım kadarıyla bu iletişimlere henüz cevap verilmedi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge'yi geçerek Kuzey Kore'ye giriş yapan ABD askeri Travis King ile ilgili herhangi bir ortakla temas kurulup kurulmadığına dair gelen soruyu, "Yabancı hükümetlerle temaslar konusunda Pentagon dün Kore Halk Ordusundaki mevkidaşlarıyla temasa geçti. Anladığım kadarıyla bu iletişimlere henüz cevap verilmedi" şeklinde yanıtladı.

Ayrıca Miller, durum göz önünde bulundurulduğunda bu görüşmelerin 'oldukça hassas' olduğunu vurgulayarak, "Ancak şunu söyleyebilirim ki Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda Güney Kore ve İsveç'teki muhataplarımızla ve Washington'daki muhataplarımızla temaslarda bulunduk" dedi.

"SPEKÜLASYON YAPMADAN ÖNCE TÜM GERÇEKLERİ TESPİT ETMELİYİZ"

Öte yandan King'in bir 'koz' olarak kullanılma olasılığına dair de Miller'e soru soruldu. Miller, "Soruşturma aşamasında olan bir durumla ilgili herhangi bir ayrıntı ya da olasılık hakkında spekülasyon yapmak istemem. Hala asker King'in nerede olduğuna dair bilgi toplamaya çalışıyoruz ve bence bu konunun nereye gidebileceği konusunda spekülasyon yapmadan önce bu bilgileri toplamaya ve tüm gerçekleri tespit etmeye çalışmak uygun olacaktır" dedi.

NE OLDU?

Birleşmiş Milletler Komutanlığı' tarafından birkaç gün önce yapılan açıklamada bir ABD vatandaşının yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge'ye geçerek Kuzey Kore'ye giriş yaptığını duyurmuştu. BM, bu kişinin Kuzey Kore güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirmişti.

İlerleyen saatlerde, Kuzey Kore'ye giriş yapan kişinin ABD askeri Travis King olduğu ortaya çıktı. Sözcü Miller dün yaptığı açıklamada konuya ilişkin ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını belirtmiş, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de King'in kasıtlı olarak yetkisi olmadan askeri sınır çizgisini geçtiğini, kendisinin Kuzey Kore gözetiminde olduğuna inandıklarını ve durumu yakından takip edildiğini ifade etmişti.

Öte yandan Batı medyası, Kuzey Kore'nin, King'i ABD ile bir 'pazarlık' aracı olarak kullanabileceğini yazmıştı.