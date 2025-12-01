Haberler

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var
Güncelleme:
Sri Lanka, Endonezya ve Tayland'da etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir felakete yol açtı. Üç ülkede toplamda 900'den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kayıp için arama-kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.

  • Güney Asya'da Sri Lanka, Endonezya ve Tayland'da sel ve heyelanlar nedeniyle toplam 938 kişi hayatını kaybetti.
  • Sri Lanka'da 334 kişi öldü ve 148 binden fazla kişi tahliye edildi.
  • Endonezya'da 442 kişi öldü ve 402 kişi kayıp.

Güney Asya'yı vurun aşırı yağışlar, sel ve heyelanları beraberinde getirerek geniş bir coğrafyada büyük yıkıma neden oldu. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland'dan peş peşe gelen bilanço rakamları, bölgenin son yıllardaki en ağır afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, yaşananları "iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının en dramatik örneklerinden biri" olarak yorumluyor.

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

SRİ LANKA'DA ÖLÜ SAYISI 334'E YÜKSELDİ

Sri Lanka, Ditwah Kasırgası'nın getirdiği yoğun yağışların ve ardı ardına meydana gelen heyelanların etkisiyle büyük bir felaket yaşıyor. Ülkede can kaybı 334'e yükselirken, bu tablonun 2004 tsunamisinden bu yana görülen en büyük doğal afet olduğu ifade ediliyor.

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

Başkent Colombo'nun alçak kesimleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, olağanüstü hal ilan ederek, "Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız." dedi.

ENDONEZYA'DA 442 ÖLÜ, 402 KAYIP

Endonezya'nın Sumatra Adası da sel ve heyelanların ağır etkisi altında. Ülkede 442 kişi yaşamını yitirirken, 402 kişi hakkında hâlâ haber alınamıyor. En çok etkilenen bölgelerde yollar çöktü, iletişim ağları tamamen koptu. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ temas kurulamadığını açıkladı.

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaptığı açıklamada yaşadıklarını, "Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu. Bir tek duvar kalmıştı, onun yanına çadır kurduk." sözleriyle anlattı.

Bölgeye yardımların hızla ulaştırılması için Cakarta'dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını bildirdi. Meureudu'da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

TAYLAND'DA CAN KAYBI 162'YE ÇIKTI

Tayland'da ise son on yılın en şiddetli sellerinden biri kaydedildi. Ülkede 162 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, yakınlarını kaybedenlere tazminat ödeneceğini duyurdu ancak afet yönetimine ilişkin tepkiler giderek büyüyor.

Bilim insanlarına göre, her yıl haziran–eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bu kez tropikal fırtınaların da etkisiyle olağanüstü bir güç kazandı. Yağışların şiddetindeki artış; güçlü rüzgârları, ani selleri ve geniş çaplı heyelanları tetikledi.

Ditwah Kasırgası'nın Sri Lanka'nın ardından Hindistan'ın güney kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

