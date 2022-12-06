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270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

Dünya Haberleri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Teresa Parent isimli kadın, uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. 272 kilodan 167 kiloya düşen 42 yaşındaki şimdi de sarkan derisiyle nasıl başa çıktığını anlatıyor.

Geçmiş dönemde 272 kiloya ulaşan Teresa Parent, azmetti ve ağırlığının yarısı kadar kilo vermeyi başardı. Verdiği mücadeleyi sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Parent, kendi hayatını kurtarmak için çok mücadele ettiğini ve sarkan derisinin hedeflerine ulaşmasını engellemesine izin vermediğini açıkladı.

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

Sarkan derisinin alınması için operasyona girmeden hemen önce TikTok'tan vücudunu gösteren bir paylaşım yapan Parent, hayranlarına ilham oldu.

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

1.7 milyondan fazla görüntülenen gönderisinde Parent gözyaşlarına hakim olamayarak, "Eskiden 272 kiloydum ve hayatımın sın dört buçuk yılında 167 kilo vermek için gerçekten çok çalıştım."

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

"Dört gün sonra sarkan derimi aldırmak için karın germe ameliyatı oluyorum. Görüyorsunuz ki dizlerime kadar sarkıyor. Oturduğumda böyle görünüyor. Kendi hayatımı kurtarmak için gerçekten çok çalıştım ve birkaç gün içinde bunların hepsi yok olacak. Hayatım sonsuza kadar iyiye gidecek" dedi.

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

Parent sözlerini şu şekilde bitirdi; "Bunu kendim için belgeliyorum ve hepinizle paylaşıyorum çünkü umarım obeziteyi, gevşek cildi ve kilo kaybıyla birlikte gelen her şeyi normalleştirmeye yardımcı olur" diye konuştu.

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

270 kilodan 167'ye düşen kadının inanılmaz değişimi! Her şeyini gözler önüne serdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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