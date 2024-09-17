20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti

Ülke yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgarlarla mücadele ederken, Pazartesi günü 20 farklı bölgedeki yangınlarla savaşmak için yaklaşık 1.600 itfaiyeci görevlendirildi.

Portekiz'in Sivil Savunma Ajansı'ndan bir kaynak Euronews'e, Portekiz hükümetinin Aveiro bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele etmek için Avrupa Komisyonu'ndan Sivil Koruma Mekanizması'nı etkinleştirmesini talep ettiğini bildirdi.

Yerel yetkililere göre, hafta sonu çıkan birkaç yangının ardından orman yangınları evleri sardı ve otoyollardaki trafiği durdurdu.

Sivil Koruma Mekanizması kapsamında, Avrupa Komisyonu ek itfaiyeciler, yangın söndürme uçakları ve helikopterler şeklinde yardım sağlayabilir. Ayrıca, yerdeki yangınları takip etmek için AB'nin uzay programının Dünya Gözlem bileşeni olan Copernicus sisteminden uydu görüntülerini kullanarak da yardımcı olabilir.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya konuşan yerel bir yetkili, Portekiz'in batı kıyısındaki Albergaria-a-Velha'da, komşu Sever do Vouga belediyesinde başlayan bir yangının ardından birkaç ev alev aldığını söyledi.

Belediye başkanı António Loureiro'ya göre, bir mahalle tahliye edildi ve diğer birkaçının da tahliye edilmesi bekleniyor.

Yetkililer, Lizbon ve Porto şehirlerini birbirine bağlayan ana otoyolun bir kısmı da dahil olmak üzere üç büyük otoyoldaki trafiği kesince dört kişi yaralandı.

Belediye, halka güvende kalmaları için bir uyarı yayınladı ve Pazartesi günü okul derslerini iptal etti.

Sever do Vouga ve Oliveira de Azeméis bölgeleri de dahil olmak üzere birçok yangın hâlâ aktif olduğundan, Portekiz anakarasının tamamı yangın riski nedeniyle Salı gününe kadar alarm durumunda.

Yerel medyaya göre, Pazar günü 500'den fazla itfaiyeci, Porto'nun güneyindeki Oliveira de Azemeis yakınlarında çıkan en büyük yangınla mücadele ediyor.

Oliveira de Azeméis'teki yangınla mücadele edenler arasında yer alan São Mamede Infesta itfaiye ekibinden bir itfaiyeci, yangınla mücadele ederken geçirdiği kardiyopulmoner arrest sonucu hayatını kaybetti.