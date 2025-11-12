Haberler

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere dün yola çıkan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB şehit olan 20 askerin isimlerini açıkladı. Öte yandan düşen uçağın enkazı da görüntülendi. Görüntülerde uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığı görüldü.

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü ve 20 asker şehit oldu.
  • Uçak yaklaşık 8 bin metre irtifada gövdesi üç parçaya ayrıldıktan sonra düştü.
  • Uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü.

ENKAZ GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah acı haberi duyurdu ve uçaktaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Şehitlerin isimleri açıklanırken düşen kargo uçağının enkazında incelemeler başladı. Enkazın geniş bir alana yayıldığı görüldü.

İŞTE 20 ŞEHİDİMİZİN İSİMLERİ

Şehit olan personellerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

İNCELEMELER SÜRÜYOR

MSB tarafından yapılan son açıklamada arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlandığı belirtildi.

8 BİN İRTİFADA 3 PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Yaklaşık sekiz bin metre irtifada gövdesi üç parçaya ayrıldıktan sonra düşen uçağın havada neden parçalandığı araştırılıyor.

UÇAĞIN ENKAZINA DÜN ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü ve enkaza saat 17.00'de ulaştığını belirtti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

KALKIŞTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda uçak kazasına ilişkin konuştu. "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

C130 KARGO UÇAĞI

C130 kargo uçağı, TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor. TSK'ya ait 20 adet C130 askeri nakliye uçağı bulunuyor.

