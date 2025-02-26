Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salı günü Şili genelinde meydana gelen büyük bir elektrik kesintisi, milyonlarca insanı karanlıkta bıraktı. Kesinti, ülkenin kuzeyinden güneyine kadar geniş bir alanda etkili oldu. Hükümet, kesintinin bir saldırı veya sabotaj sonucu olmadığını, sistem arızasından kaynaklandığını belirtti. Yaklaşık 8,4 milyon nüfuslu Santiago'da metro hizmetleri durduruldu.

Salı günü Şili genelinde yaşanan büyük bir elektrik kesintisi milyonlarca insanı karanlıkta bıraktı.

Öğleden sonra meydana gelen kesinti, Güney Amerika ülkesini kuzeydeki Arica ve Parinacota bölgesinden güneydeki Los Lagos bölgesine kadar etkiledi. Ülke, elektrik kesintisinden etkilenen bölgeler için yerel saatle gece 22:00'den sabah 06:00'ya kadar olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Şili'nin elektrik şebekesi operatörü, başkent Santiago'ya Atacama Çölü'nden elektrik taşıyan yüksek gerilim hattında bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

Ulusal Elektrik Koordinatörü, Şili'nin elektrik şebekesinin büyük bölümünün devre dışı kalmasına neden olan arızanın gerçek nedenini açıklamadı.

Hükümet ise elektrik kesintisinin nedeninin bir saldırı veya sabotaj olmadığını, daha çok sistem arızasından kaynaklandığını belirtti.

Yaklaşık 8,4 milyon nüfuslu Santiago'daki yetkililer, ileri bir duyuruya kadar metro hizmetinin olmayacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Carolina Toh, hastanelerin, hapishanelerin ve devlet binalarının temel ekipmanların çalışmasını sürdürmek için yedek jeneratörleri devreye soktuklarını söyledi.

Toh basın toplantısında, halka sakin olmaları çağrısında bulundu ve yetkililerin şebekeyi yeniden işler hale getirmek ve yaklaşık 19 milyon nüfuslu ülke genelinde elektrik hizmetini geri getirmek için yarıştıklarını söyledi.

"500 kilovoltluk ana iletim hattındaki arıza ülkenin tüm elektrik sistemini etkiliyor," dedi.

Toh, tüm bölgelerin gün batımına kadar normale dönmemesi durumunda hükümetin bir krizi önlemek için acil durum önlemleri alacağını söyledi.

Ülkenin ana elektrik dağıtıcılarından biri olan Saesa, tüm müşterilerinin elektrik kesintisi yaşadığını doğruladı.

Yetkililer, Santiago'daki ve ülkenin turistik sahil beldesi Valparaiso dahil olmak üzere diğer bölgelerindeki karanlık tünellerden ve metro istasyonlarından yolcuları tahliye ettiklerini bildirdi.

Şili'nin her yerinden sosyal medyada paylaşılan videolar, çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle kavşaklardaki kaosu gösterdi.

İnsanlar ayrıca yeraltı metrosunda cep telefonlarını el feneri olarak kullanmak zorunda kaldı ve ofis binalarının tahliyesine yardımcı olmak için polis görevlendirildi.

Ulaştırma Bakanı Juan Carlos Muñoz, insanları evde kalmaları konusunda uyardı. En fazla şehir trafik ışıklarının sadece yüzde 27'sinin çalıştığını belirtti.

Cep telefonu hizmetleri de ülkenin bazı bölgelerinde kesintiye uğradı.

Santiago Uluslararası Havalimanı yetkilileri, terminallerin uçuşları normal şekilde sürdürmek için acil durum gücüne geçtiğini söyledi.

"Elektrik kesintisi nedeniyle işten çıkmamıza izin verdiler, ama şimdi tüm otobüsler dolu olduğu için eve nasıl gideceğimizi bilmiyorum," dedi Santiago'da 45 yaşındaki işçi Maria Angelica Roman AFP'ye.

"Çalıştığım bankada tüm işlemler durmak zorunda kaldı," dedi 25 yaşındaki memur Jonathan Macalupu.

Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, dünyanın en büyük bakır madeni olan Escondida'nın elektriksiz kaldığını söyledi.

Başkan Gabriel Boric, durumu değerlendirmek için başkentin üzerinde helikopterle uçtu.

2010 yılında, Şili'nin güneyindeki bir enerji santralinde meydana gelen hasar, yüz binlerce insanı saatlerce karanlıkta bırakmıştı.

Kesinti, 500'den fazla kişinin ölümüne ve ulusal elektrik şebekesinin sarsılmasına neden olan 8,8 büyüklüğündeki büyük depremden bir ay sonra gerçekleşmişti.

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
img

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı
img

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi

Nazlı Sabancı, babalık davası sonrası soyadını sildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.