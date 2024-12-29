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179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

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Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada 179 kişi yaşamını yitirirken, bir yolcunun faciadan dakikalar önce akrabasına gönderdiği mesaj tüyler ürpertti.

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

UÇAK KAZASINDA 179 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

PİST SONUNDAKİ DUVARA ÇARPTI

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

KAZADAN İKİ KABİN PERSONELİ SAĞ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, iki kabin personelini kurtardı. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Ülkede devlet başkanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

PİLOT "İMDAT" ÇAĞRISI YAPMIŞ

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti. Öte yandan, Güney Kore'de, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

KARA KUTU BULUNDU

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

YOLCUNUN SON MESAJI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri akrabasına uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylemek için mesaj attı. Bu son mesajda ise "Son sözlerimi söylemeli miyim?" diye sordu.

Kaynak: AA-İHA

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Söylemişsin zaten son sözlerini..Yediğin böceklerin canlılarıyla iyi eğlenceler..

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Haber YorumlarıMerxas:

yaşasın Rojava direnişi..

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Haber YorumlarıCarsambali:

Ucagin inis takimlari acilmiyorsa ve govdenin uzerine inis yapmak zorunda kaliyorsa..Havada yakitin bosaltilmasi lazim..Asfalt uzerinde ucagin kaymasi iyi hesap edilmeliydi ve gerekirse ters yonden yani duvarin oldugu tarafdan inilebilirdi..Cunku inis yonunde Asfalt dan cikmasi durumunda surtunme mesafesi oldukca uzun..Biliyorum o havaalanini..Ucak yakit dolu oldugundan carpmanin etkisiyle alev topuna dondu...

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Haber YorumlarıCarsambali:

Ayrica pistin sonunda duvarin ne isi var..Ucagin pisten cikma ihtimaline karsi onu acik birakilmali..Ne oldu simdi..Duvar yaradimi ise..?

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Haber YorumlarıNK:

Dev gibi uçaklar sadece bir kuştan bile etkileniyorsa

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Haber YorumlarıVkanat:

kuş ne saçma bir bahane 2000 yılından hemen önce bir devlet büyüğünün uçağıydı yerde motor çalışırken önünden geçen bir görevliyi motor içine çekti ve saniyeler içinde kayboldu ve arka tarafa kırmızı bir rüzgar çıktı Ne kuşu kuş uçakmı düşürür

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