1400'den fazla can kaybı veren Afganistan'da bir deprem daha

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilaetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü aştı. Afgan Kızılayı yaralı sayısının da 3 bin 251'e yükseldiğini açıklarken yetkililer, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve depremden etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkede bugün şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Afganistan'ın doğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Nangarhar vilayetinde Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklandı. USGS'ye göre sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.

3 VİLAYETTE 8 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI

Afgan Kızılayı, 6 büyüklüğündeki depremde ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğinin altını çizdi.

YOLLAR KAPANDI

Yetkililer, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.