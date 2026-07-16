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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi. Hayat pahalılığı oranı doğrultusunda yüzde 16,95 artırılan net asgari ücret 61 bin 677 liraya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli olmak üzere asgari ücrete zam yapıldı.

YÜZDE 16,95'LİK HAYAT PAHALILIĞI ZAMMI

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kararına göre, yüzde 16,95'lik hayat pahalılığı zammı sonrası net asgari ücret 61 bin 677 liraya, aylık brüt asgari ücret ise 70 bin 893 liraya yükseltildi.

Yeni asgari ücret tarifesiyle birlikte saatlik ücret 408,99 lira, günlük ücret 3 bin 271,98 lira, haftalık ücret ise 16 bin 359,92 lira olarak uygulanmaya başlanacak.

52 BİN 738 TL OLARAK UYGULANIYORDU

KKTC'de 2026'nın ilk yarısında asgari ücret brüt 60 bin 618 lira, net 52 bin 738 lira olarak uygulanıyordu.

TÜRKİYE'DEKİ ASGARİ ÜCRETİN 2,2 KATI

Türkiye'de 2026 yılı için uygulanan net asgari ücretin 28 bin 75 lira (brüt 33 bin 30 lira) olmasıyla birlikte, KKTC'deki yeni net asgari ücret Türkiye'deki rakamın yaklaşık 2,2 katı seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haberler.com
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