Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinin önü bugün adeta bayram yerine döndü. Türkiye'nin dört bir yanında tahliye edilen hükümlüler, davul zurna eşliğinde, beyaz güvercinler uçurularak ve sevinç gözyaşlarıyla karşılanırken, cezaevlerinden gelen coşku dolu görüntüler gün boyunca kameralara yansıdı.

40 BİNDEN FAZLA HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLECEK

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ilk etapta 40 binin üzerinde hükümlünün tahliye edilmesi bekleniyor.

AİLELER SAATLER ÖNCESİNDEN CEZAEVLERİNİN ÖNÜNE AKIN ETTİ

Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen aileler, cezaevlerinin önünde toplanarak beklemeye başladı. Hazırlıkları ve gerekli evrakları tamamlanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevlerinden çıkmaya başladı. Yıllar sonra kavuşan ailelerin sarılmaları, alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla birleşti.

Bu heyecanlı bekleyiş ve duygusal kavuşmalar Türkiye'nin hemen her şehrinde yaşandı. Kimi kentte davul zurnalar çaldı, kimi şehrimizde ise güvercinler uçuruldu. Ancak bütün şehirlerdeki ortak nokta kavuşmanın getirdiği mutluluk ile hasretle kucaklaşma oldu.

YALNIZ KALANLAR DA OLDU

Karşılamaya geleni olmayanlar ise cezaevindeki eşyalarını doldurdukları torbalar ve çuvalları yüklenip evlerinin yolunu tuttu.

MALATYA'DA 200 HÜKÜMLÜ TAHLİYE OLACAK

Malatya genelinde yaklaşık 200 hükümlünün tahliye edilmesi bekleniyor. Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinden itibaren tahliyeler başladı. Cezaevi önünde toplanan eşler, çocuklar ve yakınlar büyük bir heyecanla bekledi.

AYDIN'DA 300 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ YENİDEN TATTI

Aydın'da yaklaşık 300 hükümlü tahliye edildi. Cezaevinden çıkanlar, uzun süredir hasret kaldıkları aileleriyle kucaklaştı.

DİYARBAKIR'DA DAVULLAR ZURNALAR ÖZGÜRLÜK İÇİN ÇALDI

Diyarbakır'da tahliye olan hükümlüler, yakınları tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Coşkulu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

DÜZCE'DE BEYAZ GÜVERCİNLER UÇURULDU

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 326 mahkum tahliye edildi. Tahliyeler sırasında beyaz güvercinler uçuruldu, duygusal anlar yaşandı.

TÜRKİYE GENELİNDE BENZER MANZARALAR

Ankara, Bolu, Sakarya, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin hemen her şehrindeki cezaevlerinde benzer sevinç görüntüleri yaşandı. Aileler, bu günü "ikinci bir bayram" olarak nitelendirdi.

KİMLER YARALANIYOR ?

Düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçları kapsıyor.

Buna göre:

Kapalı cezaevindeki hükümlülere 3 yıl daha erken açık cezaevine geçiş,

Açık cezaevinde bulunanlara ise 3 yıl daha erken denetimli serbestlik hakkı tanındı.

KAPSAM DIŞI OLAN SUÇLAR

Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçlarında bu hak uygulanmayacak.