(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntülere hayvanseverlerden tepkiler sürerken, Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntülere hayvanseverlerden tepkiler sürerken, Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya