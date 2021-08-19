(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor
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(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor

Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntülere hayvanseverlerden tepkiler sürerken, Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntülere hayvanseverlerden tepkiler sürerken, Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan görüntülendi.

(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor
(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor
(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor
(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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(DRONE) İBB'ye ait bakımevinde ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor - Haberler
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