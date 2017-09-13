Donanma Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Davanın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülen 3. duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve bazı yakınları katıldı.



Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkıyönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde isminin karşısına, "aynı göreve devam" şeklinde ibare konulan tutuklu sanık eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Tuğamiral Gürel Kaynak savunma yaptı.



Darbeci olmadığını, darbeye destek vermediğini, illegal bir örgüte katılmadığını öne süren Kaynak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



"Dindar oldukları için yakınlık duydum"



Ailesinin muhafazakar olmadığını ancak kendisinin inançlı biri olduğunu ifade eden Kaynak, eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dindarların 'irticacı' diye dışlandığını, aşağılandığını ve meslekten atıldıklarını belirterek, "O dönemlerde dini hassasiyeti olduğuna inandığım cemaatle tanıştım. Ben dindar oldukları için bu yapıya yakınlık duydum. İyi niyetimin kurbanı oldum. Ancak 15 Temmuz'da bunların gerçek yüzünü gördüm. Ben asla darbe yapılsın istemem. Halkın iradesinin darbe yoluyla indirilmesine karşıyım." diye konuştu.



Kaynak, 4 Temmuz'da yıllık izine ayrıldığını, ailesiyle tatile gittiğini, darbe girişimini 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki kayınvalidesinin evindeyken öğrendiğini öne sürerek, "Darbe girişimi akşamı pizza yiyip erkenden uyudum. Beni emir subayım arayarak, bir hareketlilik olduğunu söyledi. Darbeci olsam, darbenin yapılacağı saatte kayınvalidemi evinde uyur muydum? Madem 'Yurtta Sulh Konseyi' atamamı yapmış, ben de görevimin başında olurdum." ifadelerini kullandı.



"Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"



Kaynak, darbe girişimi sonrası yıllık izninin bitiminde 20 Temmuz 2016'da göreve başladığını, daha sonra emekli olduğunu, bir iş görüşmesi için ABD'ye giderken pasaportunun 4 Ekim'de iptal edildiğini öğrendiğini, bir gün sonra da evde gözaltına alındığını anlattı.



Kesinlikle kaçma gibi bir niyetinin olmadığını belirten Kaynak, "Kaçmak gibi bir niyetim olsa, pasaportumun iptal edildiği 4 Ekim'den önce kaçardım. Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdim ve FETÖ ile ilgili ne biliyorsa anlattım. Bu sayede örgüt mensubu çok kişi yakalandı. Devletime sığındım." ifadelerini kullandı.



Emir subayının telefonla aramasının ardından hareketlenmenin terör olayına karşı olabileceğini düşündüğünü söyleyen Kaynak, şöyle devam etti:



"Neler olduğunu öğrenmek için üst düzey komutanları aradım. Görüştüklerimin arasında darbeci olanlar varmış. Bilsem aramazdım. Genelkurmay Başkanı'na ulaşmak istedim emirlerini almak için. Ulaşamadım. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı aradım. Genel Sekreter 'Burası çok karışık" diyerek, telefonu yüzüme kapadı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın televizyondan açıklamasını seyredince bunun bir darbe girişimi olduğunu anladım. 20 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanımızla görüştüğümde durumu aktardım. Komutanım, 'O genel sekreter beni almaya gelenlerden bir tanesiydi.' dedi."



-"Mahrem abilerle Gülen'in videolarını izledik"



"Mahrem abi" ifadesini ilk defa emniyette duyduğunu öne süren sanık Kaynak, "Onlarla görüştüm. Sohbetlerine katıldım. Fetullah Gülen'in kitaplarını okudum, videolarını izledim. İnançlarımdan dolayı bu insanlarla yakınlık kurdum. Gözümüzü boyadılar. Ama gerçek yüzlerini öğrendikten sonra irtibatı kestim. Bunların yüzünden çok sevdiğim üniformamdan oldum. Derin bir pişmanlık içindeyim." diye konuştu.



Savunmasının ardından, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin sorularını cevaplayan sanık Kaynak, "ByLock" kullandığını kabul ederek, daha sonra cemaat abisinin artık bu programın kullanmayacağını söyleyerek, tabletine "Eagle" programını yüklediğini anlattı.



"Beni Gülen'le görüştüreceklerdi"



Sevimli'nin sorusu üzerine Kaynak, şunları söyledi:



"1991'de tanıştığım birisi ev sohbetleri yapıyordu. Sonra Fetullah Gülen'i övücü sözler söylemeye başladı. Gizlilik nedeniyle bana 'Nurettin' kod adını verdi. Bunu bizi korumak amacıyla yaptığını sanıyordum. Sadaka olarak bir miktar para ve ayrıca birkaç kurban parası verdim. Daha sonra Gölcük ilçesinde 'Mert' kod isimli öğretmen olan Yakup Dalkılıç ile tanıştım. Şu anda bu davanın tutuklu 'mahrem abisi' olan Dalkılıç'ın evinde buluşuyorduk. Bana Donanma Komutanlığı'nda bazı üst düzey subaylarla da görüştüğünü söylemişti ama onların kim olduğundan bahsetmedi. Dalkılıç, bir süre sonra 'Seni Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüştüreceğiz' dedi. Ben buna çok sıcak bakmadım. Gönüllü değildim. Görüşmek istemiyordum. Çünkü tanınan biriydim. Daha sonra, Fetullah Gülen müsait olmadığı gerekçesiyle bu görüşme gerçekleşmedi."



Sanık Kaynak, darbeci olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Gürel Kaynak'ın çapraz sorgulaya alınması ve diğer sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.



İddianameden



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.



İddianamede Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.