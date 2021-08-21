Dolu dolu bir hafta bizi bekliyor

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İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİKlarnet virtüözü Paul Meyer ve Borusan Quartet, 25 Ağustos Çarşamba günü, Peteris Vasks ve Mozart'ın eserlerini seslendirecek.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ

Klarnet virtüözü Paul Meyer ve Borusan Quartet, 25 Ağustos Çarşamba günü, Peteris Vasks ve Mozart'ın eserlerini seslendirecek. Saat 20.00'de Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras'ta... Öğrenci 80, tam 250-350 lira.

26 Ağustos Perşembe saat 19.30'da Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu, İlhan Usmanbaş'ın eserlerini seslendirecek. Öğrenci 80, tam 150 lira.

İstanbul'un koro müziğinde öne çıkan topluluklarından Chromas, 28 Ağustos Cumartesi saat 11.00'de, Maçka Habitat Parkı'nda cazdan folka pek çok eser seslendirecek. Ücretsiz...

KONSER

Ali Güçlü, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat'tan oluşan psychedelic rock grubu Lalalar, bu akşam IF Performance Hall Beşiktaş Sahnesi'nde. Saat 19.30'da başlayacak konserin bilet fiyatları 88-110 lira arasında değişiyor.

Rap müziğin usta ismi Ceza, bu akşam saat 21.00'de Jolly Joker Adana'da. Bilet fiyatları 136-226 lira.

STAND-UP

- Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' isimli şovuyla bugün Ankara Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda... Saat 20.00'de başlayacak gösterinin biletleri 99 lira.

- Doğu Demirkol, 23 Ağustos Pazartesi Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da... Saat 21.00'de başlayacak stand-up gösterisinin bilet fiyatları 110-190 lira...

FESTİVAL

Bugün İstanbul Life Park'ta yepyeni bir festival serisi başlıyor. Saat 14.00'te kapılarını açacak Back to the Festival sahnesinde Anıl Piyancı, Patron, No1 ve DJ Mert Hakan, Türkçe rap rüzgarı estirecek. Bilet fiyatı 99 lira.

Çağdaş ve kavramsal dans alanında farklı bir bakış sunmayı amaçlayan Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali, bu yıl dördüncü kez 3-5 Eylül tarihleri arasında Ankara CerModern Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Bilet fiyatı 200 lira.

- Klasik Keyifler 10. Uluslararası Kapadokya Müzik Festivali dijital olarak başlıyor. 12 Eylül Pazar günü Macar piyanist Márton Borsányi'nin barok eserler seslendireceği konserini, YouTube/Klasik keyifler kanalından izleyebilirsiniz.

ATÖLYE

Usta gitaristler Murat Arkan ve Neşet Ruacan'dan, gitarı caz formunda çalmanın inceliklerini öğrenin... 6 Eylül Pazartesi saat 14.00'te, Gümüşlük Erkan Oğur Müzik Okulu'nda gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı 55 lira.

Anka Work-shop eğitmenleri, sizi 'Star Wars' serisinin ikonik karakteri Yoda'nın heykelini yapmaya çağırıyor. 23 Ağustos Pazartesi 13.00 ve 19.00 saatlerinde gerçekleşecek atölyenin ücreti 125 lira.

SERGİ

İstanbul Modern'in izleyiciyi, sanatçıların dünyasındaki ilham kaynaklarını görmeye davet ettiği Etkileşimler sergisi, plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanında çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor. 14 sanatçının 15 çalışması sergileniyor.30 Eylül'e kadar görülebilir.

İzmir Alaçatı'daki The Stay Warehouse, Ege'nin renkleri ve mitleri etrafında kurgulanmış eserlerin yer alacağı Aegeus adında karma bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Deneyimli ve yeni kuşak sanatçıların bir arada olduğu bu sergide fotoğraflar, yağlıboya resimler, seramik ve heykeller var. 30 Eylül'e kadar görülebilir.

Kaynak: Hürriyet