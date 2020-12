Doğum Günü Sözleri 2021! En güzel doğum günü mesajları, kısa, komik, sevgiliye, arkadaşa mesajları

Doğum günlerinin, insanların hayatındaki en değerli günlerden birisi olarak kabul ediliyor.Bazı insanlar doğum günlerini doyasıya kutlamak için can atıyor.

DOĞUM GÜNÜ SÖZLERİ

Doğum günü mesajları ise bu özel günlerde karşımızdaki insanın çok daha özel hissetmesinin sağlamanın en hoş ve pratik yollarından biri.

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun..

Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

İnsanın hayata tutunması için geçerli sebepleri olması gerekir. Sen benim en büyük sebebimsin. Kardeşten yakın insan. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.

Yeni bir yıla başlarken, sağlık ve mutluluk diliyorum. Acıların, felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara…

Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayati tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun.

KOMİK DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Öyle oldu böyle oldu doğum günün kutlu oldu…

Bilmem hiç yalan dolan, böyle yaşarım ben inan. Sevgim hediyem olsun sana. İyi ki doğdun nice mutlu yıllara.

Bugün mutlu olursun. Dertlerini unutursun. Doğum günün bugün senin. Daha ne diye somurtursun.

Sanki dünyada bir sen eksikmişsin gibi doğmuşun. Ki eksikmişsin arkadaşım iyi ki doğdun.



EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun…

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun.

-Seni tanıdığım için kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak hissediyorum. Seninle birlikte geçirdiğimiz günler benim için her zaman. Bugün ise senin en özel günün. Doğum günün kutlu nice mutlu yıllara…

-Sen hayatım boyunca tanıdığım en ilham verici insansın. En zor günlerimde yanımda oldun. Seni tanımak, en harika şeylerden biri. İyi ki doğdun.

-Bazen yalnız olduğunu düşünebilirsin. Ancak değilsin, hayatın boyunca yanında olacak biri var. Daha güzel günlerimiz olması dileğiyle, mutlu günler seninle olsun.

Sevgiliye Doğum Günü Mesajları

Sevgiliye atılabilecek en güzel doğum günü mesajlarını derledik.

Gözlerimin en parıltılı ışığısın, gülümsemelerimi süsleyen kadınsın, kalbimin atmasının en güzel nedenisin. İyi ki doğdun ve iyi ki benim hayatımın en kaynağısın. Mutlu güzel yıllarımızın olması dileğiyle bir tanem.

Sensizlik susuz yaşamak kadar imkansız. Sensizlik tedavisi olmayan ölümcül hastalıklar gibi. Yaşamıma anlam katan en değerli varlığımsın. İyi ki doğdun.

Seninle birlikte yaşamak boş bir defteri en güzel şiirler ile doldurmak gibi her görüldüğü zaman mutlu gülümsemenin nedenisin. İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum.

Seni ne kadar çok sevdiğimi merak etme çünkü sana bunu kelimelerle açıklayamam. Yalnızca şunu bil, sen hayatımdaki en değerli varlıksın ve her gün o tatlı gülüşünü görmek için herşeyi yaparım. Beraber geçireceğimiz nice güzel doğum günü kutlamalarına...

Arkadaşa Doğum Günü Mesajları

Hayatımda tanıdığım en eşsiz insansın, seninle paylaştığımız anılar için her gün geçmişe teşekkür ediyorum. Nice mutlu yeni anılar yaşamak dileğiyle iyi ki doğdun ve iyi ki arkadaşımsın.

Notalar olmadan müzik, ahenk olmadan şiir olmaz. Hayatın en değerli kavramı arkadaşlık ise sensiz olmaz. İyi ki dünyaya gelmişsin ve birbirimizin arkadaşı olmuşuz. Hayatın istediğin her şey umarım fazlasıyla bu önümüzdeki 365 günde seninle olur.

Yeni yaşında da seninle kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmeden pes etmeyeceğiz dostum. Nice güzel yıllara, iyi ki doğdun.

Aileye Doğum Günü Mesajları

Hayattaki tek dileğim ileride çocuklarıma senin gibi eşsiz bir baba olabilmek, her an onların yanında olan hissettirmeden destekleyen bir baba, sevgisi sonsuz olan bir baba. Mutlu yıllara babacığım.

365 gün boyunca en güzel anları yaşamanı diliyorum birtanecik kız kardeşim. Sana sahip olduğum için hayattaki en şanslı kişiyim. Bir kardeş, en yakın arkadaşsın bana iyi ki varsın, iyi ki doğdun ve bizimlesin.

Anneciğim, yanında olamasam da gittiğim her yerde seni düşünüyorum. Senin varlığın benim için bu dünyayı renkli kılıyor. İyi ki varsın ve nice mutlu güzel yaşlar geçirmeni diliyorum.

Kısa Doğum Günü Mesajları

Tutabileceğiniz veya tutamayacağınız yeni sözlerin verildiği gündür belki de..

Bazıları için kendini en yalnız hissettiği gündür hatta.

Hem mutluluk verici, hem hüzünlü bir gündür.

Veya en son ne zaman kutlandığını hatırlamadığınızdır...

Herşeye rağmen hatırlanmak ve hatırlamak güzel bir hissiyattır.

Hayatında istediğin her şeyin gerçekleşeceği güzel bir yıl diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Hayatın acılarının uğramayacağı, mutluluk ve huzur dolu bir yıl geçirmeni dilerim. Nice mutlu yıllara.

Umutlarını ve neşeni koruyabileceğin, hayattaki zorlukların seni yıldırmayacağı bir yıl geçirmeni diliyorum. Güzel yaşlara.

Kötü günlerin geçmişte kalacağı, güzel günlerin ise her gün yaşanacağı güzel bir yıl geçirmeni diliyorum. Önündeki 365 gün boyunca yeryüzündeki iyi olan şeylerle karşılaşmanı diliyorum. Güzel yıllar dilerim.

En Anlamlı Doğum Günü Mesajları

Umarım doğum günün ileride yaşayacağın mutlu ve güzel anların ilk günü olur. Yeni yaşında hayatındaki en her şey daha iyi gider ve yüzündeki gülümseme eksik olmaz. Doğum gününü en içten dileklerim kutluyorum.

Bu güzel gününde yanında olamamak beni ne kadar üzüyor olsa da kalbimle hayatının her anında yanında olduğumdan emin olabilirsin. Yeni yaşında her dileğin gerçek olsun, neşen hiç eksilmesin, iyi ki doğdun ve varlığın ile bizi mutlu ettin.

Sıcak havalarda klimalı ortama girildiği zaman yaşanan mutluluğu, yılın her günü yaşayacağın güzel bir yaş dilerim. Nice güzel, mutlu yıllara.

Umuyorum ki yeni yaşında mutluluk ve sevinçler hep seninle yol alır. Sen tanıdığım en eşsiz ve en güçlü insanlardan birisin. Diliyorum ki yeni yaşında tıpkı senin gibi olsun. Nice mutlu anılara.

RESİMLİ DOĞUM GÜNÜ SÖZLERİ

Resimli doğum sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

